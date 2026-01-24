Tráfico realiza dos embolsamientos de camiones en las provincias de León y Soria

El paso de la borrasca Ingrid por el noroeste peninsular ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a realizar dos nuevos embolsamientos de camiones en la A-6 a la altura de La Portela de Valcarce (León), que tuvo lugar en la medianoche pasada, y en la A-15 en Medinaceli (Soria), sobre las 9.45 horas de hoy.

A las 10 horas de hoy, según la información consultada por la Agencia Ical en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT), ya no están embolsados los camiones en diferentes puntos de la provincia de Zamora como Benavente, Quintanilla, La Torre del Valle, Mombuey y Puebla de Sanabria, ni en los numerosos puntos de León como Villamañán y Astorga.

La Agencia de Protección Civil de la Junta activó anoche la Unidad de Apoyo Logístico (UALE) y la Red Apolo para asistir en el embolsamiento de Astorga , en virtud del Protocolo de Gestión de la Atención de personas bloqueadas/retenidas en Carreteras de Castilla y León ante una emergencia por fenómenos meteorológicos adversos firmada por el delegado del Gobierno en la Comunidad.