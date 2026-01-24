Las mujeres sindicalistas, contra Trump por intervenir en Venezuela: “Sí a la soberanía de los derechos humanos”

La Red de Mujeres Sindicalistas latinoamericanas y españolas ha expresado su más firme repulsa por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y califica la acción de una grave vulneración del Derecho Internacional, de la soberanía de los pueblos y de los principios recogidos en las normas internacionales.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la organización que agrupa a sindicalistas feministas de ambos lados del Atlántico, y entre las que está CCOO en Castilla y León, señala que este tipo de agresiones atentan contra los derechos humanos de la población y profundizan la crisis social y económica, con un impacto especialmente cruel sobre las mujeres al incrementar la precariedad, la pobreza, la desigualdad y la violencia.

Las sindicalistas rechazaron cualquier forma de injerencia imperialista que, bajo “falsos pretextos”, pueda justificar la violencia, el bloqueo o la desestabilización de países soberanos, y subrayaron que “los derechos humanos no se defienden con intervenciones militares, sino con paz, justicia social, diálogo y respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

La Red manifestó su solidaridad con las víctimas directas e indirectas de la intervención y con los defensores y defensoras de los derechos humanos, así como con todas las organizaciones sociales y sindicales que trabajan por la paz.

La nota reafirma el compromiso sindical, feminista e internacionalista de la Red con la defensa de la paz, la legalidad internacional y la solidaridad entre las trabajadoras y los trabajadores del mundo, concluyendo con un mensaje claro: “No a la intervención. Sí a la soberanía de los derechos humanos”.