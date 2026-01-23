Confirmado por la Aemet: alerta naranja en cinco provincias de CyL y amarilla en otras cuatro por fuertes nevadas

Tras días en los que el tiempo ha estado determinado por un temporal intenso mediterráneo, desde este jueves, 22 de enero, toda España ha comenzado a estar afectada por la circulación de origen atlántico.

Todo con la presencia de un potente chorro en altura que está favoreciendo a que se conforme la temida borrasca Ingrid al noroeste del país. Como resultado, se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve que vendrán acompañadas de una cota de nieve en descenso.

Sobre todo, en el cuadrante noroccidental durante la tarde de este viernes, 23 de enero, y la mañana del sábado, 24 del mismo mes, cuando podría nevar por debajo de los 300 o 400 metros como ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología.

Avisos en Castilla y León el viernes

Para este viernes, la Aemet ha activado el aviso naranja, tanto en la provincia de León como de Zamora durante todo el día. En Salamanca desde mediodía y en Segovia y Soria desde las 15:00 horas. En el resto de las provincias la situación es de aviso amarillo ante el riesgo de nevadas.

Se espera una acumulación de un manto de nieve que podría llegar hasta los 20 centímetros por encima de los mil metros y bajando a 800 por el día, en cualquier cota por la noche en la cordillera Cantábrica de León y en Sanabria (Zamora), que se reducirá hasta los 10 centímetros en el Sistema Central de Ávila, en la Ibérica de Burgos y Soria, en la Cantábrica de Palencia y también en el Sistema Central de Salamanca, Segovia y Soria.

El espesor podría alcanzar los 5 centímetros en el caso del Bierzo y la Meseta de Salamanca, Segovia y Soria, y los 4 centímetros en la Meseta de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, y en el sur de Salamanca, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el norte de la provincia de Burgos, lo que podría generar ventisca.

Más el sábado

Para la jornada del sábado 24 de enero, la cota de nieve se va a situar muy baja durante la primera mitad del día, como ha informado la Aemet, y estará entre los 300 y los 500 metros en buena parte de la mitad norte y entre los 600 y los 800 en el resto.

Continuarán las nevadas en zonas bajas del interior de Galicia y casi cualquier cota de la meseta Norte y también del centro peninsular con posibilidad de ventisca por el viento, con intervalos fuertes.

En combinación con las bajas temperaturas, con heladas moderadas en zonas de montaña, dará lugar a una sensación térmica muy baja. En Castilla y León el aviso será de nivel amarillo con acumulaciones de nieve de entre 2 y 10 centímetros, y temperaturas de hasta 8 grados bajo cero en Sanabria, en la Cordillera Cantábrica en Palencia y León y en el Sistema Central de Ávila y Segovia, que se situarán en 6 bajo cero en otras partes de Burgos, Soria y Salamanca.

A partir del domingo 25, a medida que Ingrid se va rellenando y alejando de nuestro territorio, es previsible que la masa polar comience a retirarse, con un ascenso progresivo de la cota de nieve, salvo en el Pirineo, donde podría continuar nevando por encima de los 800 metros hasta el final de la jornada.

Mañueco pide precaución

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido "maxíma prudencia" ante el "aviso por nevadas de la Aemet que se extenderá a toda Castilla y León". Además, ha añadido que "es fundamental evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del 112".