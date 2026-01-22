Castilla y León exige más "garantías" para aplicar el acuerdo con Mercosur: "Hay que garantizar la reciprocidad"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que para aplicar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur faltaría recoger "cuestiones muy importantes" vinculadas con la "reciprocidad" en la normativa sobre la producción y cláusulas de "salvaguarda", así como "garantías" para los agricultores y ganaderos e instrumentos de control en frontera y en origen. "Nosotros estamos claramente del lado de agricultores y ganaderos", ha afirmado.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta y los agricultores y ganaderos, que se están movilizando estos días, reclaman competir en "condiciones de igualdad", tras enviar este miércoles el Parlamento Europeo el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo que paraliza su tramitación en la práctica.

"Hay un camino que va más allá del aspecto regulatorio del comercio internacional", ha afirmado el portavoz quien ha asegurado que la posición de la Junta es la misma que hace una semana cuando se reunió el Consejo Regional Agrario y adoptó un de siete puntos con las principales organizaciones agrarias del sector. "Es nuestra hoja de ruta y nos sentimos identificados por ese acuerdo, que para nosotros es objeto de seguimiento", ha señalado.

Carriedo ha hecho hincapié en la "necesidad de garantizar cláusulas espejo" que garanticen una competencia "en términos de igualdad" así como "reciprocidad" entre la normativa europea y la de otros países desde los que se van a importar productos. También, se ha referido a las cláusulas de "salvaguarda" para garantizar los "derechos" de los productores y a los controles en frontera y origen para verificar que las condiciones en que se están produciendo esos bienes.

El portavoz de la Junta se ha remitido a lo recogido en el acuerdo de la Junta y las organizaciones agrarias y ha evitado valorar las posiciones de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, donde los representantes españoles de PP, PSOE, PNV votaron en contra de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, ha insistido en que esto no impide a la Junta defender al campo en el ámbito de sus competencias de forma "inequívoca".