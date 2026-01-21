El campo de Castilla y León celebra la paralización del acuerdo con Mercosur: "La movilización funciona"

La multitudinaria manifestación de este miércoles en León contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur Campillo ICAL

El campo de Castilla y León ha celebrado este miércoles la paralización del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, después de que el Parlamento Europeo aprobase esta mañana, con 334 votos a favor, llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría tardar hasta dos años en pronunciarse. Una decisión que ha frenado, por ahora, la tramitación del polémico acuerdo comercial.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha agradecido el sentido del voto y se ha mostrado "satisfecha" del trabajo de "seguimiento y presión" realizado en Europa. Además, ha recordado que ha estado en contacto con los europarlamentarios "trasladándolos en todo momento la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos y españoles".

"El pulso mantenido ha tenido sus frutos. Confiamos en que sea el primer paso para poder frenar el acuerdo UE-Mercosur", ha señalado UCCL, asegurando que "esto es una pequeña victoria y que los europarlamentarios, con su voto, han dado la razón a Unión de Uniones", que, según han recordado, denunciaba desde el principio que este acuerdo "no respetaba los procedimientos internos".

"La movilización funciona. Con este resultado a algunos se les habrá quedado la cara colorada", ha señalado Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. Con todo, ha advertido de que mantendrán las movilizaciones previstas. "Seguiremos presionando y la presión de nuestros productores ahora es aún más importante. Ni qué decir tiene que mantenemos todo nuestro calendario de manifestaciones y concentraciones", añade.

La organización ha destacado el resultado tan ajustado que se ha obtenido en la votación, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, y ha señalado que "estará al tanto de lo que han votado los europarlamentarios, especialmente los españoles, cuando se haga público".

Un acuerdo "perjudicial"

En el mismo sentido, Asaja ha valorado como un paso "fundamental" el aval del Parlamento Europeo para someter el acuerdo UE-Mercosur a control jurídico y ha destacado que esta decisión es también fruto "del papel activo que la organización ha desempeñado desde COPA-Cogeca, impulsando las movilizaciones celebradas en Bruselas y Estrasburgo".

Asaja ha subrayado la importancia de la organización y la representación agraria para que las demandas del sector lleguen a los centros de decisión europeos y puedan traducirse en "avances concretos" y ha agradecido el "compromiso" de los agricultores y ganaderos que han participado en las movilizaciones para defender "un acuerdo justo y equilibrado para el sector agroalimentario".

"Esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector agrario y ganadero viene denunciando desde hace tiempo por su grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas de fondo que plantea", ha señalado la organización.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha subrayado que la aprobación de esta solicitud refleja que "existen dudas jurídicas y políticas reales sobre el acuerdo UE-Mercosur" y ha confiado en que este dictamen "sirva para frenar la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeo y que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones".

Llamamiento al Gobierno

La organización agraria ha hecho también un llamamiento al Gobierno de España para que "defienda al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas" y ha destacado que el acuerdo vaya a ser sometido a un examen jurídico, un "elemento clave ante un texto que genera desequilibrios y competencia desleal para el campo europeo y, en particular, para el sector agrario y ganadero español".

Asaja ha recordado que este avance se produce "tras semanas de trabajo y movilización del sector, impulsadas desde el ámbito europeo" y ha defendido "la importancia de la organización y la representación profesional agraria para que las reivindicaciones del campo lleguen a los centros de decisión".

La organización ha agradecido también el compromiso de los agricultores y ganaderos que han participado en las movilizaciones de Bruselas y Estrasburgo, cuya implicación, a juicio de Asaja, "ha sido clave para que este debate se sitúe en la agenda política europea".

Multitudinaria manifestación en León antes de conocerse la votación en el Parlamento Europeo

Casi 100 tractores y más de 500 personas se han movilizado este miércoles en la ciudad de León contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, antes de conocerse su paralización.

La tractorada ha tenido lugar pocas horas antes de que el Parlamento Europeo aprobase esta mañana, con 334 votos a favor, llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría tardar hasta dos años en pronunciarse. Una decisión que ha frenado, por ahora, la tramitación del polémico acuerdo comercial.

Los manifestantes, convocados por la Plataforma de Defensa del Campo Leonés (Decaleón), han señalado que el acuerdo con Mercosur podría suponer "la ruina del campo y la puntilla que le faltaba al sector primario para acabar de rematarlo".

"Podría suponer un problema de seguridad alimentaria para todos los ciudadanos, que consumirán productos transgénicos y contaminados con sustancias químicas prohibidas en Europa", han recalcado.

Decaleón ha denunciado que el acuerdo es "la puntilla que falta para la ruina del sector primario" y ha advertido de que los agricultores son usados "como moneda de cambio" por la Unión Europea. "Es una cuestión grave para el consumidor, que comerá productos que no tienen ningún tipo de control", ha afirmado.

El recorrido ha partido de Sáenz de Miera para pasar por Guzmán, República Argentina, Independencia, Santo Domingo y Gran Vía de San Marcos, y, en la plaza de la Inmaculada , a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, varios representantes de Decaleón han leído su manifiesto.

En el mismo, la organización ha señalado que, si el acuerdo se aprueba, el sector estará abocado a la "desaparición" y los consumidores tendrán que consumir carne "de poca calidad" y alimentada con productos "prohibidos en la Unión Europea".