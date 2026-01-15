"Es el fin de los pueblos": casi 200 tractores y centenares de agricultores toman las Cortes contra el acuerdo con Mercosur

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) convoca una protesta contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Eduardo Margareto Ical

Un total de 180 tractores, según cifras oficiales de la Policía Municipal, y centenares de agricultores y ganaderos se han movilizado este jueves ante las Cortes de Castilla y León para exigir a los políticos autonómicos que presionen al Gobierno central para que no ratifiquen la inminente firma del tratado entre la Unión Europea y Mercosur.

"Vemos el fin del sector primario y de los pueblos", ha resaltado el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi), Miguel Ángel Aguilera, ante los medios de comunicación. La columna de vehículos agrícolas continúa aumentando a medida que pasan las horas en una movilización que se prevé se mantenga hasta las 17:00 horas, cortando el tráfico en la Avenida de Salamanca y calles aledañas junto a las Cortes.

Aguilera ha explicado que la movilización, también convocada a nivel nacional y en otros países europeos, busca exigir a todos los grupos parlamentarios, en el caso de Castilla y León "sobre todo" al Gobierno autonómico del PP, que presionen al Ejecutivo central para que "no ratifique los acuerdos alcanzados en el Parlamento europeo ya que su firma es inminente".

El presidente de Unaspi ha pedido a los políticos que "tomen conciencia de la agricultura y ganadería de Castilla y León", ante el "fin" que supondría poner en marcha los acuerdos con Mercosur. Ha reconocido que, aunque la fecha está prevista para este 17 de enero, aún no tienen fecha para su ratificación, pero creen que será durante el mes de febrero.

"Todavía tenemos unas semanas de maniobra", ha precisado el activista del campo. Piden que España se una a Francia y al resto de países que han votado 'no' al tratado así como a la ratificación, ya que aquí "parece que lo vende como un gran acuerdo para el sector primario".

El presidente de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), Miguel Ángel Aguilera, en las protestas frente a las Cortes Eduardo Margareto Ical

Sin embargo, ha insistido en que este acuerdo "va a significar su ruina, sobre todo en Castilla y León". Miguel Ángel ha asegurado que "todos los agricultores y ganaderos de España, de Europa y de Castilla y León no quieren ese acuerdo" y ha defendido que estén "en pie de guerra por algo, no por placer".

La firma con Mercosur, según el presidente de Unaspi, afectará especialmente a la ganadería y al sector cerealista. "Los países sudamericanos tienen extensiones muy grandes, trabajan con mano de obra mucho más barata y están utilizando productos químicos que aquí llevan años prohibidos. Eso aumenta sus producciones y nosotros no podemos competir", ha explicado.

En este contexto, ha apuntado que "Mercosur viene cuesta abajo y nosotros cuesta arriba, con una mochila de piedras", siendo "imposible" competir.

Agricultores y ganaderos preparan una barbacoa junto a las Cortes durante las protestas Eduardo Margareto Ical

Asimismo, ha tildado de "inentendible" la posición de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, María González Corral, quien dijo que el acuerdo "era beneficioso para Castilla y León entre comillas". "Sí, muy prudente, pero que nos explique en qué va a beneficiar", ha señalado.

Cláusulas espejo

Ante las cláusulas espejo que vienen exigiendo las principales organizaciones agrarias, Miguel Ángel Aguilera ha puntualizado que Mercosur ya se ha opuesto a las mismas.

Imagen aérea de la concentración ante las Cortes de Castilla y León. Eduardo Margareto Ical

"Evidentemente si jugamos todos con las mismas reglas, guardando la preferencia alimentaria, es decir, que primero se consuman nuestros alimentos y después los que entren en igualdad de condiciones, pues podríamos hablar de ello y que haya un comercio, pero si no jugamos con lo mismo no estamos de acuerdo", ha aclarado.

A dos meses de las elecciones en Castilla y León, que tendrán casi con total seguridad lugar el próximo 15 de marzo, el presidente de Unaspi ha pedido a los políticos que "piensen en el campo" porque mientras "nos rasgamos las vestiduras con que hay que salvar al mundo rural, luego resulta que están oprimiendo al sector hasta el abandono de los pueblos".

"Los incendios de este año han sido devastadores porque no hay ganadería en los montes porque han estado promocionando y subvencionando el abandono de la ganadería. Es inentendible, son políticas de destrucción", ha zanjado.

Tras atender a los medios de comunicación, Miguel Ángel Aguilera, junto a representantes de algunas de las asociaciones independientes, han entrado a las Cortes de Castilla y León para registrar un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios.

Carlos Pollán y procuradores de Vox reciben en las Cortes a los representantes de Unaspi

Allí han sido recibidos por el presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, y varios de los procuradores de Vox, con quienes han podido compartir diversas visiones sobre la situación.