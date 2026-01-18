"Los costes son mucho más bajos en Mercosur": UPL exige medidas para proteger al sector primario tras el acuerdo

Protesta contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur la pasada semana ante las Cortes de Castilla y León Eduardo Margareto Ical

La Unión del Pueblo Leonés reclamó este domingo "cuantas medidas sean necesarias" para evitar que el sector primario sea dañado por el acuerdo con Mercosur. Los leonesistas alertaron del perjuicio que puede suponer, sobre todo para el sector del vacuno, y apuntaron que el acuerdo implica en algunos sectores competir en condiciones desfavorables, al exigirse menos garantías y requisitos en el proceso de producción a los productos de Mercosur y tener unos costes salariales y de producción "mucho más bajos".

Los leonesistas señalaron que las instituciones deben "ser responsables con la sociedad y garantizar las condiciones que nos permitan asegurar que el sector primario, como sector estratégico de nuestra sociedad, no se vea perjudicado ni penalizado ante acuerdos como el planteado de libre comercio con Mercosur".

UPL recordó que pueden llegar a la UE productos agrícolas y ganaderos procedentes del área de Mercosur con “menores exigencias sanitarias, medioambientales o burocráticas que las requeridas a los productos agroganaderos europeos” y “los costes salariales y de producción (maquinaria o fitosanitarios) son mucho más bajos en Mercosur”.

Ello implica un precio mucho más bajo que los de la UE y en un escenario de libre comercio “penalizará a nuestros agricultores y ganaderos, que poseen un mayor coste de vida por el más alto nivel de renta y precios de España y la UE, y además afrontan mayores costes de producción para cumplir con las exigencias de la UE”.

Por ello, UPL pidió a Junta y Gobierno que velen por la defensa de los intereses del sector primario y actúen de inmediato ante el daño potencial que puede sufrir tras el acuerdo con Mercosur, apuntando que este puede ser especialmente grave en el sector vacuno, que recuerdan “tiene un gran peso en la Región Leonesa, siendo Salamanca la provincia que más ganado vacuno posee de toda España”.