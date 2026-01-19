Mañueco disuelve las Cortes y convoca elecciones en Castilla y León para el 15 de marzo: estas son las fechas clave

Ya es oficial. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado esta misma mañana la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo con la correspondiente disolución de las Cortes.

Un anuncio que iba a producirse en una rueda de prensa pero que finalmente no fue convocada en la sede de la Junta en solidaridad con los fallecidos y las víctimas del trágico accidente de tren en la provincia de Córdoba. Por este motivo, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que se celebró esta mañana, se informó a través de una nota de prensa del decreto que disuelve las Cortes.

"Conforme a lo establecido en el Artículo 27.1 a) y b) de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado, previa deliberación del Consejo de Gobierno, el Decreto para la disolución de las Cortes de Castilla y León y convocatoria de elecciones autonómicas. Se trata de un acto debido y obligatorio en su fecha, puesto que se ha agotado el plazo máximo de convocatoria de los comicios en la Comunidad", comunica la Junta.

La sesión constitutiva de las Cortes tendrá lugar el 14 de abril a las 11.30 horas. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Lo ha hecho en el último día disponible, después de que la legislatura se iniciara el 10 de marzo de 2022, saliendo así airoso de la primera coalición entre PP y Vox.

La decisión llega tras meses de tira y afloja con la fecha de la convocatoria y tras los reiterados obstáculos para sacar adelante iniciativas clave como los presupuestos autonómicos tras el bloqueo de PSOE y Vox.

De esta manera, Mañueco cumple su palabra de cerrar una legislatura de cuatro años, con la huida de Vox de por medio, y de seguir con un mandato “claro y estable” para afrontar los retos económicos y demográficos de la región.

El 15 de marzo era la fecha límite para celebrarlos en domingo, incluso fue anunciada por el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, dentro del plazo legal, situación por la que fue muy criticado, pero que al final se ha visto que no iba desencaminado.

Así, la campaña arrancará en la noche del jueves 26 al viernes 27 de febrero, y será un periodo marcado por el frío, ya que será la segunda vez que se celebre en invierno, como ocurriera en 2022, aunque en esa ocasión se fue a las urnas el 13-F.

Habrá, además, una curiosidad política: el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, caerá en plena campaña.Una jornada tradicionalmente cargada de reivindicación social que, inevitablemente, se colará en el discurso de los partidos. Un día de campaña que seguro dará mucho de qué hablar.

Un procurador más

Las próximas autonómicas elegirán unas Cortes con 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al ganar un representante la provincia de Segovia, que pasará de seis a siete. De esta forma, el reparto será el siguiente: 15 para Valladolid; 13 para León; once para Burgos; diez para Salamanca; siete para Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y cinco para Soria.

El movimiento se produce también en un contexto político nacional agitado, con los partidos midiendo fuerzas ante un ciclo electoral intenso y con Castilla y León convertida nuevamente en un territorio estratégico, justo después de los comicios de Extremadura y de Aragón, que serán para el 8 de febrero.

Al no coincidir con ningunas elecciones, una vez más Castilla y León tendrá el foco mediático durante dos semanas. Será el momento de ver desfilar por las provincias a los líderes nacionales. Por ejemplo, Feijóo ya lo hizo el pasado viernes en Valladolid. También estará muy volcado Santiago Abascal (Vox) como se ha visto en tierras extremeñas y aragonesas.

La gran incógnita es saber si Pedro Sánchez visitará Castilla y León durante estos comicios. Si lo hace tendrá que enfrentarse a las críticas recibidas, incluso por parte de Carlos Martínez, por su financiación, a espaldas de las autonomías, con Oriol Junqueras.

Eso sí, desde la Junta ha desvinculado los resultados electorales en la región extremeña con los de los comicios autonómicos de marzo. Carriedo recordó que "cada comunidad es distinta".

El Partido Popular aspira a reforzar su liderazgo en una comunidad que gobierna desde hace décadas, mientras que el resto de formaciones ven en la convocatoria una oportunidad para reconfigurar mayorías y capitalizar el desgaste institucional.

En las últimas semanas, Mañueco ha querido romper una lanza por “la buena política”, que atribuyó a sus compañeros de siglas y siempre ha estado presente el lema de "poco ruido y muchas nueces".

“La política que se aleja del ruido y se acerca a las personas, que no se alimenta del enfrentamiento, sino del servicio público a los vecinos, que es la que rinde cuentas”, ha reiterado.

En este punto, el presidente autonómico ha sacado siempre pecho por los principales hitos de su Gobierno con la intención de colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España.

“Tenemos la medalla de plata en sanidad, de oro en servicios sociales, de oro en atención a los mayores y a las personas con dependencia y de oro en educación. Seguimos creciendo en PIB, en producción industrial, exportaciones, tenemos más empleo que nunca y con los impuestos más bajos de nuestra historia”, resumió.

Con esta convocatoria, Castilla y León entra ya oficialmente en precampaña, (aunque lleva ya así muchos meses). La convocatoria se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León, dando así inicio a un proceso electoral que marcará el futuro político de la región durante los próximos cuatro años.

Rivales

Mientras tanto, el tablero político autonómico empieza a aclararse, aunque no del todo. En el PSOE, Carlos Martínez se perfila como el principal rival de Mañueco. Sin embargo, tras los últimos resultados socialistas en Extremadura, en el propio entorno político se reconoce que el optimismo es muy limitado, y más viendo las últimas encuestas publicadas por El ESPAÑOL.

A la izquierda del PSOE aparece la candidatura de Juan Gascón, al frente de una coalición que integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con la aspiración de concentrar el voto más crítico tanto con la gestión de la Junta como con la línea del Gobierno central.

La gran incógnita, como casi siempre, es Vox. Sobre la mesa hay dos nombres: el del actual portavoz, David Hierro, y el del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, siendo este último el que tiene la mayoría de las papeletas. Solo hay que ver sus rondas con figuras importantes del partido que está realizando en las últimas semanas.

En el ámbito provincial y regionalista, Pedro Pascual repetirá como candidato por Por Ávila, mientras que Alicia Gallega concurrirá por UPL. Por su parte, Miguel Ángel Llamas encabezará la candidatura de Podemos a la Junta junto a Alianza Verde.

Y ojo, que todo hace indicar que en las urnas también estará Alvise Pérez con su Se Acabó la Fiesta aunque el mediático sevillano se lo está pensando.

Así las cosas, marzo se presenta como un mes decisivo para el futuro de Castilla y León. Solo faltaba el anuncio, sí, pero la fecha ahora está en la mesa: el 15 de marzo.