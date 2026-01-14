Castilla y León irá a las urnas el 15 de marzo: Mañueco apura la legislatura y disolverá las Cortes la próxima semana

Castilla y León ya tiene fecha electoral marcada en rojo, aunque todavía falte el gesto formal. Las elecciones autonómicas se celebrarán finalmente el próximo 15 de marzo, el último domingo legalmente posible, después de que este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dejara pasar el plazo para convocarlas el 8 de marzo, una fecha que ya se sabía que era poco probable.

Con ello, el dirigente popular cumple al pie de la letra su promesa de agotar la legislatura hasta el final.

La ausencia del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León de este martes despeja cualquier duda. Al cerrarse la ventana legal para votar el segundo domingo de marzo, el calendario empuja inevitablemente a la tercera semana.

Falta aún el anuncio oficial de Mañueco, que llegará la próxima semana, pero el margen es ya prácticamente inexistente. La única vía alternativa sería una convocatoria en día laborable, una opción poco habitual en España, solo lo hizo Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El 15 de marzo era, además, una fecha conocida en los pasillos políticos. El propio secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, ya la había deslizado públicamente como el límite legal, y ese será, pese a que fue muy criticado por ello.

20 de enero, día clave

De esta manera, si las elecciones autonómicas se celebran el 15 de marzo, Mañueco tendrá que disolver las Cortes de Castilla y León y firmar el decreto de convocatoria 54 días antes, que es el plazo fijo que marca la ley electoral. Por lo tanto, el anuncio llegará posiblemente este lunes 19 para comenzar ya la batalla oficial el martes 20.

Ese día es el verdadero ‘pistoletazo de salida’ de las elecciones, aunque la votación llegue casi dos meses después. Así, el presidente firma el decreto de convocatoria, que se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y quedan disueltas automáticamente las Cortes.

Con esta fecha, la campaña electoral arrancará en la noche del jueves 26 al viernes 27 de febrero, dando paso a dos semanas de actos, debates y promesas en pleno invierno.

Será la segunda campaña invernal en la historia reciente de la comunidad, tras la celebrada en 2022, y estará marcada, previsiblemente, por el frío en las calles y una menor movilización espontánea.

Habrá, además, una curiosidad política, el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, caerá en plena campaña.Una jornada tradicionalmente cargada de reivindicación social que, inevitablemente, se colará en el discurso de los partidos. Un día de campaña que seguro dará mucho de qué hablar.

Para Mañueco, llegar hasta marzo tiene un valor político claro. Supone cerrar una legislatura complicada, especialmente desde la ruptura con Vox a mitad de mandato, que dejó al Ejecutivo autonómico en minoría parlamentaria y en una situación de inestabilidad constante, aunque el propio presidente siempre ha presumido de “gobierno útil y eficaz”

Aun así, el presidente ha resistido y solo un adelanto de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez hubiera cambiado su hoja de ruta. Así, la Comunidad se suma a las elecciones ya celebradas en Extremadura o las previstas en Aragón para el 8 de febrero.

Rivales casi definidos

Mientras tanto, el tablero político autonómico empieza a aclararse, aunque no del todo. En el PSOE, Carlos Martínez se perfila como el principal rival de Mañueco. Sin embargo, tras los últimos resultados socialistas en Extremadura, en el propio entorno político se reconoce que el optimismo es muy limitado, y más viendo las últimas encuestas publicadas por El ESPAÑOL.

A la izquierda del PSOE aparece la candidatura de Juan Gascón, al frente de una coalición que integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con la aspiración de concentrar el voto más crítico tanto con la gestión de la Junta como con la línea del Gobierno central.

La gran incógnita, como casi siempre, es Vox. Sobre la mesa hay dos nombres: el del actual portavoz, David Hierro, y el del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, siendo este último el que tiene la mayoría de las papeletas. Solo hay que ver sus rondas con figuras importantes del partido que está realizando en las últimas semanas.

En el ámbito provincial y regionalista, Pedro Pascual repetirá como candidato por Por Ávila, mientras que Alicia Gallega concurrirá por UPL. Por su parte, Miguel Ángel Llamas encabezará la candidatura de Podemos a la Junta junto a Alianza Verde.

Y ojo, que todo hace indicar que en las urnas también estará Alvise Pérez con su Se Acabó la Fiesta aunque el mediático sevillano se lo está pensando.

Así las cosas, marzo se presenta como un mes decisivo para el futuro de Castilla y León. Solo falta el anuncio, sí, pero la fecha ya está en la mesa: el 15 de marzo.