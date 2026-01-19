Mañueco suspende la rueda de prensa para anunciar elecciones el 15 de marzo por el accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido la rueda de prensa prevista para hoy en la que iba a comunicar públicamente la convocatoria de las elecciones para el 15 de marzo, en señal de duelo por el accidente ferroviario en el municipio de Adamuz (Córdoba) y “por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familias”, como así ha informado en un comunicado.

No obstante, se ha informado de que la comparecencia será pospuesta a una fecha posterior y se celebrará un Consejo de Gobierno esta mañana en el que se firmará el decreto para disolver las Cortes de Castilla y León y convocar elecciones para el 15 de marzo.

Cabe recordar que este lunes 19 de enero era el último día para anunciar la convocatoria de los comicios autonómicos para el 15 de marzo, fecha límite para celebrarse tras agotar los plazos de la legislatura.

Esta convocatoria de elecciones saldrá publicada mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y a partir de ahí comienzan a restar los 54 días hasta el día de las elecciones, como así lo establece la ley electoral, expirando el mandato tras las últimas elecciones del 13 de febrero de 2022.

En un comunicado enviado esta mañana por el presidente de la Junta de Castilla y León, ha trasladado que “Castilla y León se une al dolor de los afectados" y ha trasladado su más sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. "En momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco considera que el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”, han señalado.

Ya en la noche de ayer, el presidente de la Junta se mostraba "consternado" por el terrible accidente ferroviario de Córdoba y trasladaba el "pésame y cariño" de Castilla y León a las familias de las víctimas, y deseaba una pronta recuperación a los heridos. "La Junta de Castilla y León está a su disposición para lo que sea necesario", indicaba en X.

Suspensión de actos y minutos de silencio

Además de los actos públicos de la Junta de Castilla y León, también se han suspendido otros previstos este lunes en Castilla y León en señal de luto por el trágico accidente ferroviario.

El PSOE CyL ha cancelado toda su actividad política y la interpalamentaria de esta tarde en Burgos, así como una convocatoria informativa de Podemos Castilla y León en Valladolid y se ha suspendido la agenda pública del Ayuntamiento de Valladolid y el Ayuntamientos de Burgos, entre otros.

Asimismo, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha convocado un minuto de silencio en todas las instituciones y entidades, a las 12:00 horas, por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.