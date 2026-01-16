Sanidad asegura que ha reducido casi a la mitad la espera media para operaciones durante la legislatura

La Consejería de Sanidad de Castilla y León asegura en un comunicado que ha reducido casi a la mitad la demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de la Comunidad.

Concretamente, la Junta ofrece el dato de que la espera para ser operado en Castilla y León ha pasado a ser de 87 días a 31 de diciembre de 2025.

Esta cifra supone 57 días menos que los 144 registrados en diciembre de 2021, lo que representa un descenso del 39,6 % durante la legislatura, según refleja el último balance trimestral de listas de espera de Sacyl.

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se situó a finales de 2025 en 24.786, la cifra más baja de la legislatura, frente a los 42.107 registrados en diciembre de 2021, lo que equivale a un descenso del 41,1 %.

Ocho de los catorce hospitales de Sacyl registran una demora media inferior a la media regional de 87 días, destacando el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con 34 días, y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 38.

Por especialidades, traumatología concentra el mayor número de pacientes en espera, con 7.647, seguida de cirugía general y digestiva, con 4.304, y oftalmología, con 3.759.

Por el contrario, cirugía cardiaca y cirugía torácica registran las listas más reducidas, con 114 y 78 pacientes, respectivamente.

Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentran cataratas, con 2.709 pacientes; hernia inguinal, con 1.116; artrosis de rodilla, con 1.044; y deformidades adquiridas de los dedos, con 930.

La priorización de los pacientes muestra que en el nivel 1, con indicación clínica de intervención antes de 30 días, se registran 738 pacientes con una demora media de 12 días, y ningún paciente supera los 30 días.

En prioridad 2, con plazo máximo de 90 días, hay 4.057 pacientes con una demora media de 74 días. En prioridad 3, de hasta 180 días, se contabilizan 19.991 pacientes con una demora media de 93 días.

En consultas externas, la espera media estructural a finales de diciembre de 2025 se situó en 89 días, con 185.367 consultas pendientes, frente a las 211.862 de finales de 2022.

Respecto a las pruebas diagnósticas, los hospitales de Sacyl registran 2.948 TAC pendientes, 4.115 resonancias magnéticas, 10.479 ecografías y 464 mamografías.

La demora media se sitúa en 49 días para TAC, 80 para resonancia, 118 para ecografía y 42 para mamografía.