Sánchez amenaza las aspiraciones de Martínez en CyL: de justificar la financiación a dar la cara por los escándalos

El PSOE vive un momento de zozobra a escasos dos meses de las elecciones autonómicas de Castilla y León. El secretario general del partido y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez −la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar romper el largo dominio del PP en la Comunidad− acaba de cumplir un año al frente del PSOECyL, doce meses en los que ha tenido que dar la cara de forma casi constante ante las polémicas y los escándalos del Ejecutivo y del partido a nivel nacional.

Martínez iniciaba el año 2026 confiado en poder centrarse en presentar su proyecto para Castilla y León, como alternativa a casi 40 años de Gobierno de los populares, tras meses de dificultades y de haberse visto obligado a defender a su partido y al Ejecutivo central en momentos muy complicados, pero las políticas del Ejecutivo de Sánchez le han vuelto a obligar a cambiar de marcha.

El pasado miércoles, el candidato del PSOECyL presentó a sus cabezas de lista por las nueve provincias a los comicios del próximo 15 de marzo en un acto en el que trasladó la necesidad de un cambio "urgente" en la Comunidad. Apenas un día después, el acuerdo de financiación autonómica alcanzado entre Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha vuelto a complicar notablemente su posición y se ha visto en la tesitura de tener que defender una iniciativa que genera fuertes suspicacias en la Comunidad.

Un nuevo episodio de defensa de las políticas del Gobierno que ha puesto aún más en entredicho su aspiración de conseguir desalojar a Alfonso Fernández Mañueco −que ha advertido de que llevará el acuerdo al Tribunal Constitucional si se consuma− del Gobierno de la Junta tras las elecciones autonómicas y que ha generado una especial desafección en la provincia de Soria, el territorio de origen de Martínez, que es también alcalde de la capital soriana desde 2007.

El pacto Sánchez-Junqueras

Tras conocerse el acuerdo entre Sánchez y Junqueras, después de su reunión del jueves, el líder del PSOECyL salió al paso a defender el encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder independentista, condenado por malversación en 2019 e indultado por el Ejecutivo solo dos años después. "La obligación de todo gobernante es intentar buscar acuerdos y consensos", aseguró Martínez, en su enésima defensa del presidente en un momento complicado.

El candidato socialista en Castilla y León defendió que el Gobierno de Sánchez está "cumpliendo con su obligación de intentar buscar acuerdos con todas las partes políticas" y aprovechó para cargar contra el PP. "En Madrid hay quien se ha retirado de la actuación de forma permanente, negando el pan y la sal a un Gobierno que está haciendo frente a no pocos retos en el contexto internacional", señaló.

Además, destacó la importancia de abordar una nueva ley de financiación autonómica desde "la honestidad, el rigor y la seriedad" y advirtió de un "conflicto de intereses" entre las peticiones de las comunidades gobernadas por los populares. "Hoy por hoy, si las 14 comunidades del PP tuvieran una única propuesta, sería fácil de cumplimentar con el Gobierno de España", aseguró.

Martínez se mostró convencido de que el hecho de que el acuerdo entre Sánchez y Junqueras no perjudicará a su candidatura e insistió en que el diálogo "no puede ser negativo" y en que solo lo puede ser para aquellos que se sienten "incómodos" en el diálogo. "Llegar a puntos de acuerdo y de consenso es absolutamente básico, y se tiene que hacer no solamente en los marcos institucionales, sino también entre los partidos políticos”, apuntó, apostando por el "consenso para llegar a acuerdos con todo el mundo".

El viernes, el candidato socialista evitó pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno para Cataluña hasta conocer "la letra pequeña" y defendió que la nueva financiación debe ser fruto del consenso entre comunidades. Además, apostó por un modelo que tenga en cuenta el "coste efectivo" de los servicios públicos en los territorios con despoblación, envejecimiento y dispersión geográfica, como "garantía para asegurar la igualdad de oportunidades" en derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

"Es profundamente injusto"

El PP de Castilla y León, consciente de la situación de dificultad del candidato socialista, ha aprovechado para hurgar en la herida y acusarle de "bendecir el acuerdo del Gobierno con los separatistas" y de "elegir una vez más a Pedro Sánchez por encima de todas las cosas". Una idea que, previsiblemente, los populares reiterarán durante la campaña electoral a sabiendas de que podría hacer mella en las expectativas electorales del PSOECyL.

Pero la defensa del nuevo modelo de financiación por parte de Martínez también ha generado desafección en su Soria natal. El partido Soria ¡Ya!, que cuenta con tres procuradores en las Cortes y fue primera fuerza en la provincia en las elecciones autonómicas de 2022, rechazaba este viernes con rotundidad el acuerdo entre Sánchez y Junqueras al considerar que se trata de un pacto "profundamente injusto" que perjudica de manera directa a la provincia y consolida las "desigualdades territoriales".

"Para Soria es un fraude", señalaba el portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña. El eje del acuerdo es el denominado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan deben ser también las que más reciben. Para la formación soriana aplicar este criterio al reparto del fondo común es "inaceptable", ya que "supone destinar más recursos a los territorios más ricos" e ignora la situación de provincias con menor población, menor capacidad recaudatoria y mayores costes estructurales.

Soria ¡Ya! exigía este viernes explicaciones a Martínez por el "impacto negativo" del acuerdo para la provincia y se preguntaba por qué el dirigente socialista "guarda silencio ante una cuestión de enorme trascendencia para el futuro de Soria". Además, se hacía la pregunta de "si ese silencio responde al miedo a enfrentarse a su propio partido" y mostraba su sorpresa por que este sea el planteamiento de un PSOE "que se dice progresista pero que vuelve a dejar de lado a los territorios más pobres y despoblados".

La postura sobre Venezuela

La defensa del acuerdo de financiación no ha sido el único momento complicado que ha tenido que afrontar el líder del PSOECyL durante los últimos meses al salir en defensa de Sánchez. El pasado miércoles, durante la presentación de los candidatos a las elecciones de marzo, Martínez aprovechó para defender la posición del Ejecutivo central tras el "ataque" de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de enero y aseguró que Castilla y León debe "defender la legalidad internacional".

El dirigente socialista recriminó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se limitase a compartir un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y consideró que Castilla y León "no puede no alzar la voz en defensa de la democracia". "Hoy es Venezuela pero mañana puede ser Groenlandia y la ciudadanía de Castilla y León tiene que tener una voz importante para defender el estado de derecho y la legalidad internacional", subrayó.

Martínez aseguró que se está produciendo "un asedio a la democracia y al estado de derecho" y que los principios y valores "están saltando por los aires porque las autocracias se están imponiendo a las democracias". "Se invaden países de forma absolutamente ilegal y cuando no hay democracia ni estado de derecho los más vulnerables de la ciudadanía son los que lo pagan", denunció.

Corrupción y acoso sexual

Durante el año 2025, mientras trataba de consolidar su liderazgo, el dirigente socialista se vio obligado a dar la cara por su partido ante la cascada de escándalos y de denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE. El pasado mes de diciembre aseguró que a los socialistas les duele la "corrupción ética y moral", porque "erosiona la confianza, genera hartazgo y provoca asco", y aseguró que ante la misma no cabe la resignación ni el silencio, sino la coherencia, "más feminismo y más honestidad".

Martínez precisó que el feminismo tiene que ser "el pilar central" del proyecto político del PSOE de Castilla y León, en las políticas públicas, los presupuestos, las instituciones, la organización y el comportamiento diario. Además, subrayó que la desigualdad, la violencia, el acoso y el abuso de poder "es una realidad y está profundamente enraizada en la sociedad".

El secretario general del PSOECyL admitió que no se puede "obviar lo que está pasando" y reconoció que es "duro, incómodo y doloroso". "No podemos empezar como si nada estuviera pasando. No sería coherente, honesto, feminista y socialista y no podemos mirar hacia otro lado", afirmó. "Quiero ser claro: tolerancia cero significa tolerancia cero. No es un eslogan. Es una forma de actuar. Ir a la prevención, habilitar canales seguros, proteger a las víctimas y resarcirlas. Sin dilaciones, sin ambigüedades, sin excusas", afirmó.

Pocos meses antes, Martínez ya había tenido que defender al partido y al Gobierno tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización de la formación, Santos Cerdán. El candidato socialista aseguró que el PSOE estaba "siendo ejemplar" aunque reconoció que lo sucedido con Cerdán hacía "mucho daño a la credibilidad". Con todo, insistió en que el PSOE es "un partido limpio" y aseguró que su formación es "incompatible con la corrupción económica y más incompatible todavía e implacable con la corrupción ética".

Un año de complicaciones y difíciles tesituras para el líder del PSOECyL y candidato socialista en las elecciones del próximo mes de marzo, que se ha visto obligado a dar la cara por las políticas de Sánchez, aún cuando han generado rechazo entre una parte importante de la población castellana y leonesa, y a defender a su partido y a su Gobierno ante los escándalos, aún a riesgo de ver lastradas sus aspiraciones de recuperar el Gobierno de la Comunidad para el PSOE después de 39 años.