Martínez mete a Venezuela en las elecciones autonómicas: "Castilla y León debe defender la legalidad internacional"

Venezuela entra de lleno en la campaña electoral de Castilla y León. El secretario general del PSOECyL y candidato de la formación a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo, Carlos Martínez, ha aprovechado este miércoles la presentación de su candidatura para defender el papel que, a su juicio, debería jugar la Comunidad en defensa de la "legalidad internacional" tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

El dirigente socialista ha recriminado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se haya limitado a compartir un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha considerado que Castilla y León "no puede no alzar la voz en defensa de la democracia". "Hoy es Venezuela pero mañana puede ser Groenlandia y la ciudadanía de Castilla y León tiene que tener una voz importante para defender el estado de derecho y la legalidad internacional", ha subrayado.

Martínez −que ha escogido el peor día para presentar la candidatura del partido, con una gran nevada en Valladolid y gran parte de Castilla y León bloqueada por la nieve− ha censurado que en la Comunidad "estemos como si no pasara nada en esa burbuja permanente en la que nos tienen sometidos el PP y Mañueco". "Estamos en una situación geopolítica perversa y compleja en la que la previsibilidad de la política está saltando por los aires y hay un cambio de paradigma", ha afirmado.

El candidato del PSOECyL ha asegurado que se está produciendo "un asedio a la democracia y al estado de derecho" y que los principios y valores "están saltando por los aires porque las autocracias se están imponiendo a las democracias". "Se invaden países de forma absolutamente ilegal y cuando no hay democracia ni estado de derecho los más vulnerables de la ciudadanía son los que lo pagan", ha denunciado.

Un PSOE "preparado"

Martínez ha presentado a los cabeza de lista del PSOECyL para los comicios autonómicos que, previsiblemente, tendrán lugar el próximo 15 de marzo, tras superarse el plazo para una hipotética convocatoria el 1 de marzo. "Es la puesta en escena de una parte importante del equipo humano que va a protagonizar el cambio político en la Comunidad tras casi 40 años de Gobierno del PP. Un equipo que ha consolidado la voluntad de la militancia en cada una de las nueve provincias", ha destacado.

El dirigente socialista ha denunciado que Mañueco esté "deshojando la margarita de cuándo va a ser la convocatoria electoral" y ha asegurado que el PSOE está "preparado" frente a aquellos que "sí que evidencian casos de corrupción". "Aquí está un equipo limpio y con voluntad consciente de que los problemas de Castilla y León no se resuelven ni con eslóganes ni con monólogos", ha afirmado.

Martínez ha insistido en que las ciudades pequeñas e intermedias necesitan "generar oportunidades al territorio, reconociendo la diversidad de las nueve provincias". "Desde el rigor y la seriedad estamos poniendo encima de la mesa un proyecto reconociendo esa diversidad como un plus generador de riqueza", ha añadido.

Y ha subrayado que el objetivo de su proyecto político es "dar visibilidad a Castilla y León" y "dar voz a la Comunidad en defensa de la democracia y de su futuro". "No podemos seguir condenando el futuro de esta tierra a continuar con la inercia de 40 años de gobiernos del PP, tenemos que ocupar nuestros espacios en la esfera internacional para defender a los agricultores y ganaderos y hemos elegido a los mejores de los nuestros para liderar y protagonizar ese cambio absolutamente necesario", ha señalado.

Y ha insistido en que los socialistas están "dispuestos y preparados" y en que tienen "un equipo y un proyecto frente a la desidia e irresponsabilidad del PP". "El PSOE está ya trabajando pisando rastrojo quemado en verano y charco y nieve en invierno porque somos los vecinos y las vecinas de la Comunidad con los que dialogamos y trabajamos diariamente", ha señalado. "La Comunidad espera una respuesta del PSOE ante la nada que representa el señor Mañueco", ha insistido.

La comparecencia de Quiñones

Martínez se ha pronunciado también sobre la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que tendrá lugar en los próximos días en las Cortes, tras la habilitación de la primera quincena de enero antes de la disolución de la Cámara previa a las elecciones de marzo, y ha asegurado que "tiene que servir para que se vaya". "No puede hacer otra cosa que asumir responsabilidades", ha afirmado.

Con todo, ha reconocido que los socialistas esperan "poco" de esa comparecencia porque el Gobierno de la Junta "se empeña en el error y en no reconocer ninguno de sus errores y en perseverar en esos errores permanentes". "Como se entiende como despilfarro estamos como estamos pero esperamos que sirva para depurar responsabilidades tanto de Quiñones como de Mañueco", ha añadido.

El secretario general del PSOECyL se ha mostrado convencido de que Mañueco está "acojonado" y que ese "miedo que tiene a enfrentarse a las elecciones" está provocando que vaya "a rastras a todo, incluso a la convocatoria electoral".

"Las dudas que genera sobre su persona las irradia al resto de provincias, y no solo tiene problemas con la configuración de candidaturas de Quiñones. Poner al pirómano como salvador del futuro de León no sé si es el mejor cartel pero tiene problemas en la configuración de candidaturas en todas las provincias. Mañueco es el menos preparado y esa falta de voluntad en tomar decisiones y en trabajar eso se irradia a todas las provincias", ha afirmado.

Y ha asegurado que es necesario "un PP fuerte para que esté en la oposición y sea capaz de enfrentarse a los retos de la Comunidad en un contexto europeo e internacional que está dando un vuelco". "Mientras tanto, aquí Mañueco en su sofá tranquilo, es un drama", ha zanjado.