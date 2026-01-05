La izquierda se moviliza en Castilla y León contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela: "No al golpismo trumpista"

Centenares de personas han participado este domingo en concentraciones convocadas en las principales capitales de provincia de Castilla y León para protestar contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el "secuestro" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que comparecerá este lunes en un juzgado de Nueva York por cargos de narcoterrorismo y posesión de armas.

Ello después de que el Gobierno estadounidense lo capturase junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en la madrugada de este sábado, 3 de diciembre, acompañada de bombardeos en varias bases militares venezolanas y que dejó 80 muertos en el país caribeño. Se trata de la primera intervención militar estadounidense en suelo latinoamericano desde la que condujo a la caída y captura del dictador de Panamá Manuel Noriega en 1989.

A la concentración celebrada en Valladolid, que ha tenido lugar en la Plaza de la Libertad, han acudido, entre otros dirigentes, los coordinadores autonómicos de Izquierda Unida, Juan Gascón, y de Podemos, Miguel Ángel Llamas, que han clamado contra el ataque de Trump a Caracas. Además, han apoyado la manifestación formaciones como el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Izquierda Castellana o la Coordinadora Juvenil Socialista, entre otras.

"Lo importante es el petróleo"

"En la concentración en Valladolid contra la acción militar de EEUU en Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro. Trump quería dejar claro quién mandaba y cómo iba a hacerlo. Lo importante es el petróleo y la sangre del pueblo venezolano le da igual", ha publicado Gascón en redes sociales.

El dirigente de IU ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que es "positivo" que Castilla y León se "movilice por la paz en el mundo" porque es una forma "oportuna para la resolución de los conflictos".

"Más diplomacia y menos guerra. En eso no están interesados los países que más invierten en industria militar y esto viene ligado al incremento del 5% y el aviso a navegantes a aquellos que no cumplan aquello que dice en Estados Unidos. Puede intervenir en su país, secuestrar a su presidente e imponer las condiciones que considere", ha afirmado.

Manifestación de este domingo en Valladolid

También ha recordado las "amenazas a Colombia o a Groenlandia". "Parece que PP y Vox prefieren ser súbditos o vasallos del imperio. Es importante que nuestra comunidad se posicione ante este ataque inhumano y condenamos la acción de Estados Unidos de atacar militarmente un país, secuestrar a su presidente para imponer una serie de condiciones que tienen más que ver con el petróleo que con la legalidad. La comunidad internacional tiene que hacerse respetar", ha afirmado Gascón en declaraciones a este medio.

Y ha hecho hincapié en que "esto cuestiona cómo funciona el sistema a nivel internacional igual que lo cuestionó Hitler en 1939". Es muy peligrosa esta forma de actuar del matón de turno, las formas protofascistas de Trump, y nos preocupa el silencio cuando no la complicidad de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en España".

Durante el transcurso de la concentración, el dirigente de IU en Castilla y León ha mostrado su rechazo al "orden imperial" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "quiere imponer a todo el mundo". "No es el que queremos ni para Castilla y León ni para España", ha afirmado.

"Quienes están marcando las reglas de lo que tiene que ser no son los ciudadanos y sí una visión protofascista de la historia y muy relacionada con la extrema derecha. Ante esta situación creo que es necesario que la ciudadanía se levante y proteste ante un modelo que no respeta la libertad ni la democracia", ha asegurado Gascón.

Respeto a la "legalidad internacional"

El dirigente de IU ha recordado que "todos los países tienen el deber de respetar la legalidad internacional independientemente de su posición económica" y ha recordado que, en caso contrario, "se justificaría lo que está ocurriendo en Ucrania" o "distintas agresiones militares" que suceden por parte de los países más poderosos. "Hay que respetar unas reglas de juego que deben ser las mismas para todos. Nadie consentiría que un comando ruso secuestrara a Zelenski y lo llevara a Moscú para juzgarlo", ha insistido.

Gascón ha asegurado que Estados Unidos ya no oculta sus intereses ni las fichas que "mueve por debajo de la mesa", y ahora es capaz de mostrar imágenes del "secuestro" de Maduro y hablar de una operación en "legítima defensa", cuando en realidad se trata de un ataque que busca "controlar las reservas petroleras de Venezuela".

"En este caso no se habla para nada de democracia o derechos humanos, ya que otros países que también tienen grandes reservas petroleras como Arabia Saudí o Catar no son ejemplos democráticos", ha señalado, para recalcar que en este caso se trata de que los "intereses económicos de los países estén al servicio de las empresas grandes norteamericanas".

"Yankis fuera de América Latina"

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, que también ha tomado parte en la concentración, ha publicado un mensaje en sus redes sociales mostrando su rechazo al "golpismo trumpista" en Venezuela. "En Valladolid también hemos dicho no al golpismo trumpista. ¡Por la paz y la soberanía de los pueblos!", ha afirmado en una publicación en su cuenta de la red social X.

Desde la cuenta oficial de Podemos Valladolid también han condenado el ataque. "Esta tarde nos hemos concentrado para denunciar el ataque imperialista de EEUU a Venezuela y para exigir la liberación del presidente Maduro y el respeto a la soberanía del pueblo venezolano. ¡Yankis fuera de América Latina! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!", han publicado en su cuenta oficial de X.

Burgos, León y Salamanca

También se han celebrado concentraciones contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela en capitales como Burgos, León o Salamanca en las que han participado centenares de personas. El portavoz de Podemos Burgos, Javier Antón, ha acusado a Trump de "violar" la soberanía del país caribeño.

Manifestación contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela, este domingo en León Peio García ICAL

"No vamos a mirar para otro lado mientras Trump viola la soberanía del pueblo de Venezuela. Si piensa que puede hacer lo que quiera como en las fiestas de Jeffrey Epstein, está muy equivocado", ha afirmado. Antón ha calificado de "pederasta" al presidente estadounidense y ha asegurado que quiere "saquear el petróleo de Venezuela". Además, ha exigido la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado el sábado por Estados Unidos.

En Salamanca, los participantes en la concentración han denunciado que el ataque de Trump a Caracas "contraviene la Carta de las Naciones Unidas y constituye una auténtica amenaza para la paz y la seguridad". En León, los manifestantes han coreado gritos como "De Caracas sale él; yankee, go home" o "No más sangre por petróleo".

"Lo que ha ocurrido es un ataque imperialista por parte de Estados Unidos, que es un paso más en la lucha que tiene por mantener el control de América Latina, que siempre ha considerado su patio trasero; todo esto dentro de la lucha contra China", ha señalado José Reguera, responsable de CosPaz (Comités de Solidaridad entre los Pueblos y por la Paz) en León y ha añadido que "el pueblo venezolano no tiene por qué sufrir las consecuencias de las geopolíticas de los Estados Unidos".

Además, ha asegurado que el mejor escenario para el país caribeño tras los recientes acontecimientos y la captura de Nicolás Maduro sería que los propios trabajadores venezolanos "tomaran las riendas y fueran capaces de acabar con esta injerencia de Estados Unidos de manera definitiva". Varias concentraciones a lo largo y ancho de la Comunidad en protesta contra el ataque de Washington a Caracas.