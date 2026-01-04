Decenas de venezolanos celebran en Castilla y León la captura de Maduro: "No es una invasión, es una liberación"

Decenas de venezolanos residentes en Castilla y León han salido a las calles en la tarde de ayer para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que califican como el principio del fin de un ciclo de 26 años iniciado por Hugo Chávez. Entre los manifestantes, el lema más repetido fue "No es una invasión, es una liberación".

En la ciudad de Valladolid, medio centenar de personas se reunieron en la Plaza de Zorrilla. Un ambiente festivo, protagonizado por la música y el despliegue de grandes banderas venezolanas. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando entonaron el himno nacional del país caribeño.

Por otro lado, en el pub La Perla del Caribe de León, un grupo de venezolanos improvisó un encuentro para seguir de cerca la comparecencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativa al ataque llevado a cabo en su país, según informa Ical. El local estalló en aplausos, silbidos e incluso gritos de “desgraciado” al emitirse las primeras imágenes del líder bolivariano a través de una cadena estadounidense.

Paula Laya, de 35 años y copropietaria del establecimiento —afincada en León desde hace siete años—, expresó la complejidad de sus sentimientos en esta jornada histórica: “Es una mezcla de emoción, de incertidumbre, de ansiedad, de no saber cómo se van a desarrollar las cosas realmente. La transición que viene sabemos que es lenta, es también llena de mucha incertidumbre, esperando siempre que María Corina sea la persona que tome el mando”, aseguran a Ical.

Además el encuentro en León contó con una presencia simbólica de gran peso: los padres del activista Neomar Lander. El joven fue asesinado a los 17 años durante las protestas de 2017 contra el régimen de Maduro. Actualmente exiliados en León, son considerados por sus compatriotas como un emblema de la lucha, mientras que la figura de su hijo fallecido es recordada como la de un héroe nacional.