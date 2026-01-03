Venezolanos en Valladolid consideran un “regalo de Reyes” el ataque de EEUU sobre el régimen de Maduro

La Asociación de Venezolanos en Valladolid se felicitó hoy por los bombardeos de Estados Unidos contra cuarteles militares en Caracas y sus dirigentes confirmaron que se trata de un ataque a la dictadura de Maduro, no al pueblo de Venezuela, al tiempo que reclamaron a la comunidad internacional que se sume al Gobierno de Donald Trump en su presión para que el país pueda recuperar la democracia y la libertad. “Es un regalo anticipado de Reyes”, indicaron.

En declaraciones a Ical de la presidenta del colectivo, Julianny Duran, puntualizó que los bombardeos han tenido como objetivo los cuarteles militares en los que “trabaja el Cártel de los Soles que ampara el narcogobierno de Maduro”, a la vez que se mostró esperanzada de que este ataque sea el principio del fin de los más de 25 años de dictadura que lleva soportando el pueblo venezolano.

Al mismo tiempo, Duran se mostró convencida de que este tipo de ataques es la única forma de devolver la libertad y la democracia a Venezuela, “dado que esta dictadura, como se ha demostrado con las continuas manipulaciones electorales por parte de Chávez y Maduro, no se va a acabar negociando”.

A su vez, también reclamó a la Comunidad Internacional que deje de hacer la “vista gorda” y que tenga el “valor” de Estados Unidos para presionar y trabajar con en el objetivo de que la democracia “verdadera” regrese a Venezuela.

En este sentido, Fraccy López, representante también de la directiva de la Asociación de Venezolanos en Valladolid, reclama al Gobierno de España que abandone su “tibieza” y se posicione con firmeza contra un “régimen dictatorial que ha provocado una terrible crisis humanitaria en Venezuela”.

Así, también criticó que no es de recibo que el Gobierno de España envíe al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a “intentar blanquear la dictadura”.

Fraccy López aseguró que el ataque de EEUU es un “regalo anticipado de Reyes” y lamentó que tras demostrarse la manipulación del Gobierno de Maduro en las elecciones de 2024, “los recursos democráticos se han agotado”.

Mientras tanto, Julianny Duran mostraba su optimismo de cara al regreso de la democracia tras este “golpe sobre la mesa” de Estados Unidos y afirmó que “no sé ni cómo y cuándo, pero estoy segura que Venezuela, tarde o temprano, volverá a ser un país libre”.

Además, puntualizó que la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha sido como un “altavoz para decirle al mundo que deje de estar ciego y escuche los gritos de auxilio del pueblo venezolano”.

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez y la continuación de Nicolás Maduro, más de 8,3 millones de venezolanos han abandonado el país, de los que casi 4.000 viven en Valladolid.