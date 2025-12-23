El alcalde socialista de León pide que el PSOE se abstenga si pierde las elecciones para que el PP no pacte con Vox

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación del PSOE en la capital leonesa, José Antonio Diez, ha planteado este martes la posibilidad de que su partido, en caso de que no ganara las próximas elecciones autonómicas, se abstenga y facilite un gobierno del PP sin Vox en Castilla y León.

"Antes de evitar igual la entrada de un gobierno de Vox o de unas nuevas elecciones, no sé si se planteará alguna abstención en la investidura o alguna cuestión de este tipo, algo que también se ha barajado hace muchísimo tiempo en otros comicios y a lo que yo también he sido bastante favorable aquí en Castilla y León", ha señalado en declaraciones a Onda Cero León, aunque ha reconocido que su posición no coincide con la estrategia socialista.

"Creo que no es la línea que pretende o quiere seguir la dirección del partido, que lo que demuestra hace tiempo es que no está muy acertada", ha añadido el regidor leonés. Con todo, el secretario general del PSOECyL y candidato Socialista, Carlos Martínez, ha propuesto al PP un pacto para dejar gobernar al partido más votado en las urnas, con el fin de establecer un "cortafuegos" a Vox, si bien ha exigido que ese acuerdo se alcance antes de las elecciones.

Además, Diez ha aludido a la conveniencia de convocar un Comité Federal extraordinario, máximo órgano del PSOE entre congresos. "Yo no estoy hablando de convocatoria de elecciones anticipadas, ni mucho menos, pero sí que hace muchos meses que el PSOE debió enfrentarse a un Comité Federal extraordinario en el que renovar liderazgos", ha manifestado, antes de comentar que el horizonte político que se le presenta a su partido puede precisar que se actúe en consecuencia.

Diez ha considerado que la situación es "muy complicada" y que las próximas convocatorias electorales de Aragón y Castilla y León "puede que, ojalá no, marquen un punto de inflexión en ese sentido y quizá el tiempo, en este caso, no corre a favor del PSOE; corre claramente en contra y el estar atrincherado creo que no tiene ningún sentido".