Diez, tajante contra Puente: "Los 300 millones para una estación innecesaria en Valladolid sí que son un despilfarro"

Vuelve la guerra entre el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El regidor leonés ha respondido este viernes a Puente después de que este asegurase que el proyecto inicial de integración de Feve en León fue "un tanto disparatado".

"Los casi 300 millones para una estación innecesaria en Valladolid sí que son un disparate y un despilfarro", ha afirmado, antes de la celebración del 47 aniversario de la Constitución.

Diez ha exigido a Puente que "se acuerde de León para temas y asuntos positivos y no tanto para continuar plenamente y continuamente ese tema de afrenta y de desprecio hacia los leoneses". En una entrevista con la Cadena Ser, el ministro aseguró que se planteó una propuesta sin tener en cuenta que "no existía material rodante" que pudiera hacer ese recorrido ferroviario hasta el centro de la ciudad cumpliendo la normativa actual.

"Los leoneses vemos otros muchos disparates que se cometen día a día por parte del ministro, no solamente esa calificación de innecesaria de nuestra autovía o autopista con Valladolid, sino los casi 300 millones de euros que se pueden gastar en una estación totalmente innecesaria en Valladolid y que a nosotros, evidentemente, eso sí que nos parece un disparate y un despilfarro", ha insistido el alcalde de León.