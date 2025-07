"Tú nunca has valido ni vales para Ferraz": Óscar Puente y José Antonio Diez vuelven a enfrentarse

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y el alcalde de León, José Antonio Diez, ambos del PSOE, han vuelto a protagonizar un nuevo enfrentamiento en redes sociales.

En esta ocasión, ha sido la polémica salida del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, de la Ejecutiva Federal, el asunto que ha motivado un nuevo rifirrafe entre ambos.

Un cruce de acusaciones que no ha pasado inadvertido para los usuarios y que prueba una vez más que tanto el ministro como el alcalde leonés siguen en pie de guerra y sin ánimos de sellar la paz, ni siquiera cuando su partido vive momentos convulsos salpicados por polémicas de diversa índole.

Lejos de guardarse su opinión y como suele ser habitual en él, el ministro de Transportes ha reaccionado en redes sociales a una entrevista de José Antonio Diez a La Nueva Crónica, en la que el leonés ha llegado a asegurar que "si Cendón no vale para Ferraz, es difícil explicar que valga para el PSOE de León".

Una dura crítica que también pone de manifiesto la continuidad de las discrepancias existentes entre el alcalde de León y el ya exsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades de la Ejecutiva Federal del PSOE, quienes mantienen un tenso enfrentamiento desde hace años.

Tras hacerse eco de estas declaraciones, Puente ha hecho uso de su cuenta de X para publicar una imagen del titular de la entrevista junto a la que ha escrito un demoledor mensaje contra Diez que ha desatado un nuevo conflicto entre ambos. Pues el alcalde tampoco se ha callado.

"A ver, aquí no tienes razón. Tú nunca has valido ni vales para Ferraz y sin embargo en León lo bordas", ha expresado el ministro acompañando el comentario con un emoticono guiñando un ojo.

Por alusiones, el alcalde de León también ha sacado sus garras y ha cargado contra el ministro de Transportes acusándole de "boicotear".

A ver, @JADIEZLEON , aquí no tienes razón. Tú nunca has valido, ni vales, para Ferraz, y sin embargo en León lo bordas. 😉 pic.twitter.com/r0qBnGydih — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 6, 2025

"Yo estaré donde pueda trabajar por León solo, contra todos los que lo boicotean. Tú nos entiendes Óscar Puente", ha respondido Diez.

Y es que, tal y como ha manifestado en la entrevista, Diez considera que Cendón ha sido apartado porque Pedro Sánchez entiende que no es "digno" de formar parte de su equipo" por "su vinculación estrecha y directa con Santos Cerdán".

Una cuestión que, a su juicio, si le inhabilita para estar en Ferraz, también debería hacerlo para la Secretaría General del PSOE en León.

Si bien, su opinión parece alejarse mucho de la de Óscar Puente, pues aunque, ha preferido no nombrar a Cendón, no ha dudado en hacerle saber que, desde su punto de vista, "no tiene razón".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el alcalde de León se pronuncia sobre la salida de Cendón. Hace unos días, Diez celebró este hecho asegurando que el exsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades "siempre ha estado en una turvia situación en connivencia con Cerdán".

Sea como fuere, Diez y Puente llevan tiempo demostrando su mala relación públicamente. Y es que, sus encontronazos ya son más habituales desde la época en la que este último ejercía como alcalde de Valladolid.

Tanto es así, que mientras el ministro de Transportes aconsejó al alcalde de León "llorar un poco menos y trabajar un poco más" tras sus quejas sobre asuntos presupuestarios, este también ha cargado contra Óscar Puente, a quien ha llegado a acusar de "provocación y falta de empatía con los ciudadanos leoneses", por diversas cuestiones, sobre todo relacionadas con el transporte ferroviario. Y como estas, muchas más.