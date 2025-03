Las mil y una batallas de Óscar Puente contra Castilla y León

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no se ha caracterizado nunca por su discreción ni por evitar las disputas y los conflictos, sean con quien sean, cuando cree en algo, y sí por defender sus ideas y sus postulados hasta las últimas consecuencias, aunque a veces le haya costado disgustos.

Durante su etapa al frente de la Alcaldía de Valladolid, entre 2015 y 2023, su vehemencia ya le llevó a protagonizar sonoros enfrentamientos con todas las administraciones y con cargos de su propio partido para defender su modelo de ciudad y ha replicado esa actitud combativa como ministro.

Desde que accedió a la dirección del departamento de Transportes y Movilidad Sostenible, el tercero con más presupuesto del Gobierno de España, en noviembre de 2023, Puente ha llevado a cabo mil y una batallas contra distintas administraciones de Castilla y León, desde la propia Junta hasta ayuntamientos e incluso su propio partido.

El ministro no ha huido de la polémica y ha optado por fomentarla, enfrentándose al Ayuntamiento de Valladolid y al de Palencia, a su archienemigo el alcalde de León, José Antonio Diez, y recibiendo críticas desde Salamanca, Soria o El Espinar, e incluso recientes descalificativos e insultos por parte de procuradores del PSOE.

El soterramiento de Valladolid

Uno de los más encarnizados enfrentamientos de Puente ha sido con el Ayuntamiento de Valladolid y con su sucesor al frente de la Alcaldía, el popular Jesús Julio Carnero, a cuenta del soterramiento de las vías del tren.

Carnero accedió al cargo prometiendo que llevaría a cabo la obra, y ha defendido que es completamente viable, aunque sin avances, durante los casi dos años que lleva como alcalde, frente a la postura del ministro, que ya esgrimía como regidor, de la inviabilidad de la misma.

Los choques entre Puente y Carnero a cuenta del soterramiento han sido constantes, con cartas y cruces de declaraciones, y llegaron a su punto álgido el pasado mes de febrero, cuando el ministro presentó la nueva estación de trenes de la ciudad, con una inversión de 253 millones de euros.

Una actuación que daba carpetazo a cualquier soterramiento de las vías del tren y que llevaba a Carnero a asumir que tendría que llegar un Gobierno del Partido Popular a España para avanzar en el proyecto en el futuro ante la férrea negativa de Puente.

El enfrentamiento con Andrés

El de Valladolid no ha sido el único proyecto de soterramiento de la Comunidad que ha llevado a Puente a protagonizar sonoras polémicas. Sus dudas sobre la viabilidad del proyecto de soterramiento en la ciudad de Palencia llevaron, en el mes de febrero, la Asociación en Defensa del Soterramiento a pedir su dimisión.

La alcaldesa de la capital palentina, la también socialista Miriam Andrés, también criticó las palabras del ministro asegurando que "cuando se llega a los despachos ministeriales, se pisa poco la calle y se está apartado de la realidad de lo que pasa en las provincias".

La regidora recordó al ministro que en Palencia hay "dos estudios informativos publicados en el BOE que tienen contemplado el soterramiento para la ciudad".

"Lógicamente si hay una decisión plena de no hacer ese soterramiento lo que tiene que hacer el Ministerio es cambiar los estudios informativos y dejarse de palabras", apuntaba Andrés.

Los choques con Diez

Pero la alcaldesa palentina no ha sido la única regidora socialista de la Comunidad con la que ha mantenido enfrentamientos Puente. El ministro también ha protagonizado choques y polémicas con el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, con quien ya se había enfrentado con dureza durante su etapa como alcalde de Valladolid.

El regidor leonés, defensor a ultranza de la autonomía para la Región Leonesa, criticó en febrero los "alardes provocativos" de Puente tras la presentación de la estación de trenes de Valladolid y recordó la falta de inversiones e infraestructuras en su ciudad. Además, deseó que la carrera política del ministro "no le lleve lejos".

Un episodio que ha sido el último de una larga lista de encontronazos entre ambos dirigentes, ya que Diez siempre ha acusado a Puente de ser "centralista" y llegó a advertir de que pediría su cese como ministro si continuaba en su "deriva de ataques injustificados a León".

Los trenes de Salamanca

El ministro también protagonizó una sonora polémica con la provincia de Salamanca debido a las obras de la estación de Chamartín, que obligó a una reorganización de los horarios de los ferrocarriles.

Una situación que llevó a sufrir graves inconvenientes a las personas que tienen que viajar a diario a Madrid a trabajar desde la provincia salmantina y que llevó a que los afectados denunciaran el "caos ferroviario" generado por el Ministerio.

Además, la reciente presentación de la estación de trenes de Valladolid también sentó mal en la provincia salmantina y el regidor de la capital, Carlos García Carbayo, recordó la falta de ejecución de inversiones en su ciudad y la, a su juicio, falta de participación en proyectos de primer nivel como el Puerto Seco salmantino.

La alta velocidad en Soria

Puente también ha estado implicado en una importante polémica a cuenta de la llegada de la alta velocidad a la provincia de Soria.

El pasado martes, el ministro confió en que el nuevo estudio encargado por su departamento para la posible conexión de Soria a la alta velocidad arroje un resultado positivo para la conectividad de esta provincia.

En respuesta a la pregunta del senador del PP por Soria Javier Jiménez, el ministro defendió ese nuevo estudio sobre el anterior porque van a "abrir el foco" para ver las alternativas de conexión en la línea Torralba-Soria a la Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Sin embargo, el senador popular le acusó de "mentir" y le recordó que iban a presentar en diciembre de 2023 el estudio de viabilidad de la línea ferroviaria Soria-Castejón del que "nada se conoce".

Además, a ello unió la falta de inversiones ferroviarias y, como ejemplo de "marginación" a los sorianos, aseguró que 800 vecinos de San Esteban de Gormaz están aislados por la caída del puente.

El socavón de San Rafael

El último gran enfrentamiento que ha mantenido el ministro en la Comunidad ha sido a cuenta del socavón que ha provocado durante una semana el corte de la N-6 a su paso por el municipio segoviano de San Rafael.

El pasado martes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que enviaría una carta al Ayuntamiento del municipio segoviano de El Espinar para que facilitase el paso de los vehículos ligeros mientras durasen los trabajos de reparación del colector y el socavón registrado en la N-6 en San Rafael.

De lo contrario, advirtió de que acudiría a los juzgados para defender "el derecho a la movilidad" y aseguró que avanzaba en los trabajos para reparar el socavón de la N-6 generado por la ruptura de un colector de titularidad municipal.

Finalmente, este sábado, Puente anunciaba en su cuenta de la red social X la apertura de la N-6 al tráfico a su paso por San Rafael, tras una semana de obras, y lanzaba una advertencia al Consistorio del municipio.

"Tras una semana de obras 24 horas al día, abrimos la travesía de San Rafael. A pesar de los palos en las ruedas y la actitud irresponsable de la administración causante de la avería. La vía se abre, pero esto no acaba aquí", afirmaba en una publicación.

Una polémica que, además, generó un enfrentamiento entre Puente y el PSOE de Segovia que el pasado martes exigió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la apertura "inmediata" del peaje de la AP-6 tras el cierre de la N-6.

"Lo que está aconteciendo es consecuencia de una rotura municipal que está desviando el tráfico por el peaje", explicaban los procuradores socialistas segovianos José Luis Vázquez y Alicia Palomo, a la vez que insistieron en que esa situación generaba "grandes retrasos, problemas económicos y en las agendas de los vecinos".

Los micros abiertos

Precisamente, Vázquez y Palomo han sido dos de los protagonistas de otra impactante controversia en la que ha tenido que ver Puente, aunque en esta ocasión de manera indirecta y por alusiones, esta semana en las Cortes de Castilla y León.

Un micro abierto en el debate del estado de la Comunidad captó a los procuradores socialistas Ana Sánchez, Diego Moreno, José Luis Vázquez y Alicia Palomo vertiendo duras críticas hacia el secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, y hacia el ministro Puente.

En su caso, cuestionaban la actuación del titular de Transportes respecto al socavón de la travesía de San Rafael y analizaban la polémica por las declaraciones del alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero, al pedir la supresión de alguna parada del AVE en la Comunidad para agilizar el tránsito ferroviario hacia Galicia.

"No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!", afirmaba Ana Sánchez.

Un nuevo episodio de una larga lista de polémicas en las que ha estado implicado el ministro Puente en Castilla y León desde que accedió al cargo en noviembre de 2023 y que no tiene visos de ser el último.