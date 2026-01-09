Mañueco anuncia una inversión de 125 millones para nuevas infraestructuras en las universidades de Castilla y León

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, antes de la firma del protocolo, este viernes Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este viernes un protocolo de colaboración con las cuatro universidades públicas de la Comunidad para impulsar un Plan Extraordinario de Inversiones dotado de 125 millones de euros que permitirá a las cuatro instituciones académicas impulsar nuevas infraestructuras, como las nuevas facultades de Medicina en León y Burgos, la de Farmacia en Valladolid y la de Veterinaria en Salamanca, entre otros proyectos.

Mañueco ha firmado el protocolo con los rectores de las universidades de Salamanca, Juan Manuel Corchado, de Valladolid, Antonio Largo, de León, Nuria González, y de Burgos, José Miguel García, y ha destacado que este Plan es un nuevo episodio del "esfuerzo" del Gobierno autonómico durante esta legislatura para "aumentar el atractivo de las universidades públicas".

El presidente de la Junta ha apuntado que la Junta ha "bajado las tasas, subido las becas e incrementado y mejorado la carrera investigadora en las universidades públicas". "Somos la segunda comunidad con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado y la tercera en estudiantes de máster. Pero en Castilla y León no solo atraemos estudiantes, también somos la tercera comunidad en retención de talento para la universidad", ha recordado.

Un momento "histórico"

Mañueco ha hecho hincapié en que prometió que esta iba a ser la legislatura "del talento" y que eso "no se ha quedado en una frase y es una realidad". "También me comprometí en liderar el consenso entre las universidades para implantar nuevas titulaciones, así lo hemos hecho entre todos. Van a buen ritmo los preparativos para los nuevos estudios de Medicina en León y Burgos, Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca", ha afirmado.

El presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que este es "un momento histórico para las universidades de Castilla y León" y de que este nuevo protocolo "ayuda a apostar por este momento histórico". "Es un protocolo que va a impulsar las infraestructuras en el año 2031. Los rectores nos habían pedido una mayor planificación para poder realizar las inversiones y este Plan cuenta con 125 millones de euros en nuevas infraestructuras extraordinarias", ha detallado.

Además, ha subrayado que la distribución de fondos se hace de acuerdo con los criterios del sistema de financiación universitaria de Castilla y León y teniendo en cuenta las necesidades de inversión, la voluntad compartida de implantar grados universitarios, el tamaño, el número de alumnos o el número de campus territoriales.

Inversiones por universidades

Mañueco ha hecho un desglose de las inversiones contempladas en el plan y ha destacado que 43 millones de euros irán a la Universidad de Salamanca, para su nueva Facultad de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo, un nuevo edificio multiusos en el Campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en el Campus de Zamora, además de un laboratorio en el Campus de Béjar.

Por otro lado, 43 millones irán a la Universidad de Valladolid para la nueva Facultad de Farmacia, para la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, la tercera fase del Campus de Segovia, la ampliación de ingenierías agrarias en Palencia y las instalaciones para Ciencias de la Salud en el Campus de Soria.

A las universidades de León y Burgos les corresponden 19,5 millones de euros. En León, la inversión va dirigida al nuevo edificio de la Facultad de Medicina junto a los cinco millones ya previstos para el nuevo edificio en el Campus de Ponferrada. Y los 19,5 millones de Burgos irán destinados al nuevo edificio de la Facultad de Medicina.

"Es un gran esfuerzo inversor el que se hace para impulsar las infraestructuras, que van a permitir hacer más atractivas todavía si cabe nuestras universidades públicas, en especial en el campo de las Ciencias de la Salud, con dos nuevas facultades de Medicina, una de Farmacia y una de Veterinaria", ha afirmado.

El "compromiso" de la Junta

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que el objetivo de la Junta es "cumplir y apoyar a las universidades públicas para que tengan la mayor calidad posible, no solo en el ámbito de la docencia y la investigación, sino también en el de las infraestructuras". "Queremos que nuestras universidades tengan la mayor calidad y excelencia", ha añadido.

Mañueco ha resaltado que se hacen inversiones "en todos los campus territoriales, en las nueve provincias, en las nueve capitales y, adicionalmente, en Ponferrada y Béjar" y ha destacado que las propias universidades programarán las obras, llevarán a cabo las licitaciones, con planificación conjunta pero "desde el máximo respeto a la autonomía universitaria y desde la colaboración y cooperación de todos".

"Lo que hacemos hoy es refrendar una vez más el compromiso del Gobierno de Castilla y León con la implantación de nuevas titulaciones que tienen una gran demanda y un gran atractivo. Estamos muy orgullosos de nuestras universidades y este Plan Extraordinario va a ser un revulsivo para que sigan aumentando su proyección y dinamismo. Tenemos el objetivo de meter a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España en indicadores de políticas públicas como es en este caso el apoyo a las universidades", ha señalado.

Y ha afirmado que la "estabilidad" que ofrece el Gobierno autonómico permite a las universidades de la Comunidad "ser motor de oportunidades, crecimiento y empleo". "Aquellas sociedades con universidades de primer nivel son sociedades avanzadas y eso es por lo que apostamos nosotros, por universidades de prestigio y de primer nivel que ayuden a progresar a la sociedad", ha zanjado Mañueco.