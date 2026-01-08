Una innovadora empresa de viviendas modulares creará 300 empleos en Ávila con una inversión de 45 millones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Grupo Avintia, Antonio Martín, tras la firma del acuerdo, este jueves en Ávila Rmestudios ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este jueves en Ávila un protocolo de colaboración con el Grupo Avintia para impulsar el proyecto empresarial de esta compañía en el polígono industrial de Vicolozano, que supondrá una inversión inicial de 45 millones de euros y la creación de 300 empleos en la provincia.

Este proyecto empresarial se desarrollará sobre una superficie de 10 hectáreas y estará destinado a la fabricación modular de viviendas, una actividad con un elevado potencial de crecimiento, vinculada a la innovación y la sostenibilidad, y alineada con el modelo de desarrollo que promueve la Junta, que pondrá a disposición de la empresa una nave industrial en régimen de alquiler durante 20 años, con opción a compra.

"Satisfacción, eso es lo que siento en estos momentos, por estar en Ávila y traer un proyecto de futuro que se va a desarrollar y concretar en el Polígono de Vicolozano", ha señalado Mañueco durante su intervención.

5.000 viviendas anuales

El presidente de la Junta ha destacado que el proyecto se tratará de "un auténtico complejo fabril del que saldrán anualmente unas 5.000 viviendas con destino a toda España". "Muchas de ellas van a ir a la vivienda pública que vamos a realizar desde el Gobierno de Castilla y León y también se creará un centro de formación especializada en este ámbito", ha señalado.

Mañueco ha destacado que este proyecto es el resultado de un largo trabajo y de la "firme apuesta" de la Junta con el polígono industrial de Vicolozano, cuyas obras para su tercera ampliación, con 70 nuevas hectáreas de suelo industrial, "avanzan a buen ritmo y ofrecen resultados tangibles, tras una inversión de 17 millones de euros".

"El impulso de este enclave industrial, concebido para atraer empresas, generar actividad económica y crear empleo en Ávila y su entorno, forma parte de la ambiciosa política de suelo industrial en todas las provincias, con actuaciones en diferentes polígonos ubicados en toda la Comunidad y que suman una superficie total de 1.400 hectáreas", ha afirmado.

Un entorno "favorable"

El presidente del Ejecutivo autonómico ha agradecido al Grupo Avintia la elección de Ávila para desarrollar esta iniciativa y ha destacado que la Comunidad ofrece "un entorno favorable para invertir y crecer, basado en la colaboración público-privada, el apoyo a la innovación, la financiación empresarial y la disponibilidad de suelo industrial de calidad a precios competitivos".

"La Junta de Castilla y León continúa apoyando los proyectos empresariales en todo el territorio que supongan un nuevo impulso económico y social a la Comunidad y que permitan generar empleo, riqueza y oportunidades", ha afirmado, asegurando que Ávila es "tierra de oportunidad para invertir, emprender y desarrollar nuevos proyectos industriales innovadores para generar más y mejor empleo".

"Proyectos innovadores como el de Avintia, con el que vamos a dar un nuevo impulso a Ávila que va a servir de palanca de progreso y de bienestar para todas las personas que viven en esta tierra y para todas aquellas que quieran vivir aquí", ha añadido. Y ha enviado sus "mejores deseos" a la empresa. "Vuestro éxito será el deseo de todos nosotros, seguiremos trabajando de la mano de empresas y emprendedores para hacer de Castilla y León una de las mejores comunidades autónomas donde vivir, formar una familia y trabajar", ha zanjado.