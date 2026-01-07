Castilla y León acogerá “el mayor evento social" de 2026 con 50.000 personas: “Esto es algo más que rugby"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', han firmado este miércoles un protocolo de colaboración para la celebración en la Comunidad de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, uno de los eventos deportivos de mayor proyección internacional de esta modalidad olímpica.

El acuerdo permitirá que Castilla y León se incorpore al calendario de grandes competiciones deportivas internacionales con un campeonato que reúne anualmente a las doce mejores selecciones nacionales del mundo, tanto masculinas como femeninas, y que se disputa entre los meses de diciembre y mayo en distintos países.

Las finales se celebrarán en el Estadio José Zorrilla de Valladolid los días 29, 30 y 31 de mayo, con repercusión en todo el conjunto de la Comunidad. Se espera que ese fin de semana más de 50.000 personas visiten Valladolid y el resto de las provincias.

Para hacer posible este evento, el Ejecutivo autonómico respaldará su organización mediante un patrocinio de 500.000 euros anuales, que comenzará en 2026 y tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable por dos más.

Fernández Mañueco ha subrayado que “nuestro compromiso es aportar medio millón de euros al año para que Valladolid y Castilla y León sean sede del circuito mundial de rugby a 7”, destacando que se trata de “una serie de torneos que se celebran entre diciembre y mayo con las doce principales selecciones del mundo”.

El presidente de la Junta ha explicado que el objetivo es que el impacto del campeonato llegue a todas las provincias. “Castilla y León quiere aprovechar la importancia de este evento para beneficiar a toda la Comunidad”, ha afirmado, señalando que se estima la llegada de unas 50.000 personas durante esos días.

En este sentido, ha avanzado que “estamos trabajando en estancias hoteleras y actividades en más lugares para que los visitantes puedan disfrutar de nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y nuestro entorno natural”.

Asimismo, ha destacado la proyección internacional del evento, retransmitido a nivel mundial, y el compromiso de la Federación de difundir la imagen institucional de la Comunidad.

“Es una ocasión extraordinaria para tener presencia en todo el mundo y para transmitir un mensaje de acogida a todos los equipos y visitantes”, ha señalado, añadiendo que el rugby representa valores como “el esfuerzo, el compañerismo, la superación y la solidaridad”, plenamente identificados con la marca Castilla y León.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín “Hansen”, ha agradecido el respaldo del Ejecutivo autonómico y ha destacado que el acuerdo va más allá del ámbito deportivo.

“Estamos muy agradecidos a la Junta de Castilla y León. Esto es algo más que rugby, es un producto de largo plazo que nos interesa a todos, como aficionados al rugby, pero también como castellanos y leoneses, porque va a traer muchas cosas buenas a la Comunidad”, ha afirmado.

"El rugby va a cambiar"

Hansen ha asegurado que el rugby español se encuentra en un momento clave.

“El rugby en España va a cambiar, ahora sí es el momento. Es un deporte querido, que crea espectáculo de masas y cuenta con aficionados muy fieles”, ha señalado, destacando que las finales del Circuito Mundial de Rugby 7 están consideradas “el Mundial anual de la modalidad olímpica”.

El presidente federativo ha remarcado la relevancia deportiva del campeonato, en el que participarán “las mejores selecciones y las mejores estrellas del rugby mundial”, con la selección española masculina como vigente subcampeona del circuito.

“España está en la primera categoría mundial y la selección femenina en la segunda. Los mismos equipos que luchan por estar en los Juegos Olímpicos vendrán a Castilla y León”, ha explicado.

Además, ha subrayado el impacto turístico y económico del evento. “La gente no viene solo dos días: llegan desde Argentina, Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y vamos a vender Castilla y León.

Se puede venir a hacer turismo, negocio y disfrutar”, ha señalado, concluyendo que “España se pone en el mapa del rugby mundial gracias a Castilla y León”.

Finalmente, Hansen ha asegurado que el campeonato “irá creciendo año a año” y ha destacado que “gracias a Castilla y León vamos a poner a España en un camino de excelencia y alto rendimiento, con el evento deportivo y social más importante del rugby”.