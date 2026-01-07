La Junta inyecta 6 millones de euros para impulsar la Senda del Lobo como “motor económico” en Zamora

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, han suscrito hoy un protocolo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este miércoles en Zamora un protocolo de colaboración con la Diputación Provincial para la recuperación de una vía rural estratégica conocida como el Camino del Lobo.

Una actuación que contará con una inversión de 6 millones de euros y que será licitada el próximo lunes.

El proyecto permitirá mejorar 23 kilómetros de la vía rural que conecta las carreteras ZA-P 2640 y ZA-P 1606, atravesando enclaves clave de la Sierra de la Culebra, Sanabria, Carballeda y Aliste, con el objetivo de reforzar la accesibilidad, potenciar el turismo y fortalecer los vínculos entre municipios, además de favorecer la cooperación transfronteriza con Portugal.

Las obras serán ejecutadas por SOMACYL, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras de la Junta, e incluirán criterios de conservación del entorno natural y desarrollo turístico sostenible.

El Ejecutivo autonómico licitará esta obra el próximo lunes y supondrá una inversión superior a los seis millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León aportará más del 80 %, que se destinará a la renovación integral del trazado entre las localidades de Villarino de Manzanas, Linarejos y Robledo de Sanabria.

Durante su intervención, Mañueco ha subrayado que la actuación va más allá de una simple mejora viaria.

“No es solo una carretera, es la conexión entre personas y una declaración de intenciones con el mundo rural”, ha afirmado, destacando el compromiso del Ejecutivo autonómico con el futuro de esta comarca zamorana.

Colaboración

El presidente de la Junta ha agradecido la colaboración institucional con la Diputación de Zamora y puso en valor la “buena armonía” entre administraciones que ha permitido sacar adelante el proyecto. “Con colaboración es mucho más fácil cumplir, y hoy se comprueba”, señala.

La recuperación del Camino del Lobo permitirá mejorar el acceso a recursos turísticos de primer nivel, como el Centro del Lobo Ibérico de Robledo, que recibe alrededor de 40.000 visitantes al año, así como impulsar rutas de senderismo y actividades de observación de flora y fauna.

Según Mañueco, esta infraestructura será un “motor económico y de oportunidades”, fomentando el empleo y el incremento de visitantes en municipios como Villardeciervos, Figueruela, Manzanal y Puebla de Sanabria, además de facilitar la creación de una ruta circular con Portugal dentro del Plan Especial de la Raya.

Asimismo, con esta actuación se fomentará una ruta circular turística transfronteriza entre la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de Montesinho, en Portugal, uniendo, además, las poblaciones de Robledo de Sanabria, Linarejos, Riomanzanas y Rihonor de Castilla.

“Nuestro compromiso con Zamora es rotundo. Escuchamos, atendemos las demandas y cumplimos”, ha finalizado el presidente, que también ha destacado el potencial paisajístico y patrimonial de la zona como uno de los grandes activos para su desarrollo futuro.

Otros proyectos

El presidente de la Junta ha señalado otras iniciativas que tienen como objetivo potenciar la zona de la Raya, entre las que ha destacado la renovación de la carretera de Rihonor, pendiente de la definición de la variante internacional que deben concretar los gobiernos de España y Portugal, así como las carreteras de Pino del Oro a Moralina y de San Pedro de las Herrerías a la N-631, con el compromiso de presupuestarlo lo antes posible.

Asimismo, ha recordado que la Junta avanza en las gestiones para permutar varias carreteras con la Diputación de Zamora.

De este modo, el Gobierno de Castilla y León asumiría la carretera que conecta Ungilde con Robledo, una conexión directa con el Camino del Lobo, y cedería a la institución provincial un tramo en Puebla de Sanabria y otro en Fonfría, entre otros.