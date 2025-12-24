La Aemet activa la alerta amarilla en tres provincias de Castilla y León por frío siberiano: hasta -6º en Navidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por frío extremo este 25 de diciembre, día de Navidad, en un total de tres provincias de Castilla y León, como ha informado a través de su web.

Se trata de la provincia de León, concretamente en la Cordillera Cantábrica-León, por temperaturas que podrían llegar hasta los -6º. Un aviso amarillo que se va a activar a las 22:00 horas y finalizará a las 23:59 del mismo día, como informa la Aemet.

Entre las mismas horas está activada la alerta en la provincia de Palencia. En concreto en la Cordillera Cantábrica de Palencia-Palencia. Las temperaturas también llegarán a los -6º.

Por su parte, la tercera provincia afectada, como apunta la Aemet, será la de Zamora, en concreto la zona de Sanabria. El aviso amarillo se establece entre las 22:00 y las 23:59 horas de este 25 de diciembre con el mercurio llegando también a los -6º.

Toca abrigarse y disfrutar de un día especial como es el de la Navidad.