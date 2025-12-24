La Aemet activa la alerta amarilla en tres provincias de Castilla y León por frío siberiano: hasta -6º en Navidad
La alerta está establecida desde las 22:00 horas del 25 de diciembre.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por frío extremo este 25 de diciembre, día de Navidad, en un total de tres provincias de Castilla y León, como ha informado a través de su web.
Se trata de la provincia de León, concretamente en la Cordillera Cantábrica-León, por temperaturas que podrían llegar hasta los -6º. Un aviso amarillo que se va a activar a las 22:00 horas y finalizará a las 23:59 del mismo día, como informa la Aemet.
Entre las mismas horas está activada la alerta en la provincia de Palencia. En concreto en la Cordillera Cantábrica de Palencia-Palencia. Las temperaturas también llegarán a los -6º.
Por su parte, la tercera provincia afectada, como apunta la Aemet, será la de Zamora, en concreto la zona de Sanabria. El aviso amarillo se establece entre las 22:00 y las 23:59 horas de este 25 de diciembre con el mercurio llegando también a los -6º.
Toca abrigarse y disfrutar de un día especial como es el de la Navidad.