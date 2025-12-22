El 78477, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja muchos billetes en Burgos y Segovia: 600.000 euros

Sorteo de la Lotería de Navidad. Juan Lázaro / ICAL

Se han vendido un total de tres series entre las dos administraciones. Más información: Lotería Navidad 2025, en directo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado parte del primer cuarto premio en Burgos y en Segovia. Todo gracias al 78.477, en un premio que ha salido a las 9:52 horas de esta mañana de lunes.

En Burgos, se han vendido un total de 2 series repartiendo 400.000 euros. En la administración de loterías de Trinas, 14.

En Segovia se ha repartido una serie, un total de 200.000 euros, en concreto ha sido en la administración de Juan Bravo, 1.

La alegría de la lotería y sus billetes, un total de 600.000 comienzan a caer en Castilla y León.