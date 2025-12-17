Suspendido el pleno de las Cortes tras la indisposición de la procuradora socialista Isabel Gonzalo

El pleno de las Cortes y la procuradora socialista Isabel Gonzalo, en un montaje de EL ESPAÑOL Miriam Chacón ICAL

El pleno de las Cortes de Castilla y León se ha suspendido este miércoles a las 10:10 horas al sentirse indispuesta la procuradora socialista por Valladolid, Isabel Gonzalo, que ha tenido que abandonar el Hemiciclo, según informó el presidente de la Cámara, Carlos Pollán. El receso de cinco minutos, que todavía continúa, se produjo tras el debate de una moción del Grupo Socialista, justo cuando se iba a proceder a la votación.

De inmediato, han abandonado el hemiciclo varios procuradores como el parlamentario del Grupo Mixto Francisco Igea o Pedro Pascual, de Por Ávila, ya que ambos son médicos de profesión, así como el socialista Jesús Puente, que es enfermero.

Pasados unos minutos, el presidente de las Cortes ha comunicado que se iniciaba un receso que ha durado hasta la llegada de la ambulancia que ha trasladado a la parlamentaria a un centro sanitario. Posteriormente, se han dado otros cinco minutos para que los procuradores regresaran al Hemiciclo y, a continuación, se ha reanudado la sesión plenaria.