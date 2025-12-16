Mañueco despide la legislatura “satisfecho” y evocando la pinza PSOE-Vox: “De no dar la mano a terminar agarrados”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en la primera jornada del pleno de las Cortes de Castilla y León Leticia Pérez ICAL

Las Cortes de Castilla y León han clausurado la undécima legislatura con un último Pleno convertido en una tranquila jornada de balance y precampaña electoral. A poco más de dos meses de las elecciones autonómicas previstas para marzo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido con firmeza su gestión frente a las críticas de la oposición, marcada por el Grupo socialista y la inesperada coincidencia de reproches con su antiguo socio de gobierno, Vox.

Ha sido un pleno tranquilo, comparado con lo que se ha vivido durante estos últimos cuatro años en los que ha habido de todo, y que ha estado marcado por la despedida de muchos procuradores que ya saben que, por una u otra cuestión, no estarán en la próxima composición del parlamento autonómico. Además, el espíritu navideño se ha apoderado de muchos parlamentarios, sobre todo los que se han despedido.

Mañueco ha asegurado que llega al final del mandato con los “deberes hechos” y unos “buenos resultados”, al tiempo que ha criticado a los socialistas que empezaran esta legislatura con su “cordón sanitario” a Vox y la hayan terminado asociándose con ellos, “pinza tras pinza” en los plenos de las Cortes.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha abierto el fuego con una pregunta directa a Mañueco: "¿Se va satisfecho con su gestión?". El presidente ha respondido con un contundente "Sí", amparándose en "informes independientes" y en los datos que, a su juicio, avalan un "buen trabajo" y el "cumplimiento" de los compromisos.

Sin embargo, la réplica socialista fue un ataque frontal. Gómez Urbán ha tildado a Mañueco de ser el "presidente más nefasto en los últimos 38 años" y vaticinó su paso a la oposición.

La portavoz ha enumerado una lista de agravios territoriales concretos: la radioterapia no llegada a El Bierzo, el retraso del hospital de Palencia, la larga espera en Burgos por la plena gestión pública de su hospital, las carreteras de Zamora en mal estado y la parálisis de infraestructuras sanitarias en Soria.

"Usted no quiere a CYL, se merece un presidente que le quiera," sentenció Gómez Urbán, acusando al presidente de "continuista" y de ser pionero en un hecho: "meter a la ultraderecha en las instituciones".

En su turno, Mañueco se ha centrado en contraponer los logros de su gobierno con lo que denominó la "falta de rumbo" y la "marejada interna" del PSOE. El presidente echó mano de cifras y estadísticas que, según él, demuestran la eficacia de su Ejecutivo:

Por ejemplo, en Educación, con los resultados destacados en el informe PISA; en Sanidad, segundos en satisfacción de todo el sistema sanitario, según el barómetro del Ministerio. En Servicios Sociales, primeros en atención a mayores y dependientes. En Empleo, más puestos de trabajo que nunca.

El presidente desvió el foco hacia la labor del Grupo Socialista, acusándolo de haber dedicado la legislatura a "sostener a Pedro Sánchez, capear sus ataques" y a "sobrevivir a sus líos" en alusión a los tres procuradores que han tenido que dimitir por diferentes escándalos.

Mañueco ha recordado a los socialistas como se “han asociado a Vox", formando una "pinza tras pinza" contra el PP, con el objetivo de entorpecer la "labor de este Gobierno útil y eficaz a favor de las personas".

El turno de David Hierro, portavoz de Vox, ha relevado una llamativa sintonía en la crítica con el PSOE, a pesar de la distancia ideológica. Hierro interpeló al presidente con preguntas relacionadas con la Memoria Histórica, con la ayuda a sindicatos, por la inmigración ilegal.

Mañueco ha recogido el guante, acusando a Vox de ser el "mejor apoyo del PSOE de Sánchez" y de hacer la "misma pregunta" que los socialistas. El presidente les reprochó haber "roto su pacto" y haber dado la "espantada" por no gustarles "gestionar", asegurando que su objetivo se ha reducido a la crítica desde la comodidad de la oposición.

"Es perfecta la sintonía entre Vox y PSOE, hacen la misma pregunta," replicó Mañueco, recordando que el antiguo socio ha coincidido en votaciones más de un centenar de veces con el PSOE, estableciendo una "pinza" constante contra el PP y señalando que "comenzaron la legislatura no dando ni la mano y ahora van juntos agarrados".

Hay que recordar que varios procuradores socialistas se negaron a dar la mano al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, por ser componente de Vox. Cuatro años después, Mañueco ha reprochado que han votado juntos en más de 100 ocasiones.

Las preguntas orales han servido para que se despidan procuradores como Francisco Igea o Pablo Fernández, que pasaron también de enemigos íntimos a aplaudirse mutuamente. Son las cosas que tiene la política.

Fernando Pablos, portavoz socialista en Educación, hizo una elegante despedida, al igual que Carlos Fernández, que se despidió orgulloso por ser el primer gitano que llegó a las Cortes.

De esta manera, el telón de las Cortes se cierra con reproches cruzados, donde la única coincidencia ha sido el pronóstico de que el futuro de Castilla y León se decidirá en las urnas de marzo.