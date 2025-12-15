Último pleno de la legislatura en las Cortes de Castilla y León: despedidas importantes y la mirada fijada en las elecciones

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco junto a la vicepresidenta Isabel Blanco y el portavoz popular Ricardo Gavilanes en el Pleno de las Cortes M Chacón ICAL

Las Cortes de Castilla y León celebrarán este martes y miércoles, 16 y 17 de diciembre, el último pleno de la undécima legislatura, un cierre de ciclo marcado por el balance político de un año intenso y por la cercanía de las elecciones autonómicas previstas para marzo.

Aunque en un principio Castilla y León iba a ser la primera comunidad en acudir a las urnas, el calendario electoral se ha adelantado en otras autonomías: Extremadura votará el 21 de diciembre y Aragón lo hará el 8 de febrero. Hay que recordar que enero es un mes inhábil para los parlamentarios.

Será un pleno, a partir de las 16.30 horas, de despedidas. El último para muchos procuradores que no repetirán en las listas o que ya han anunciado su retirada de la política autonómica. Entre ellos, Ramiro Ruiz Medrano (PP), histórico parlamentario que comunicó su adiós a la Cámara.

También será la última sesión para dirigentes con un papel destacado en la oposición, como Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, que se despedirá del Hemiciclo con una intervención cargada de simbolismo político, como suele ser habitual. Dos enemigos que acabaron siendo compañeros de bancada y de votaciones.

El cierre de la legislatura llega también tras un año especialmente convulso para el Grupo Socialista, marcado por la polémica constante tras la salida de tres procuradores por casos relacionados con corrupción, abuso de menores y violencia de género, episodios que han pesado en la imagen del PSOE en las Cortes, dando por finalizado la triste etapa del tudanquismo.

Así será el pleno

En este contexto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se someterá a su último examen parlamentario antes de las elecciones.

La sesión se abrirá con la pregunta de la socialista Patricia Gómez, quien le interpelará sobre si se siente “satisfecho” con su gestión durante el mandato.

Desde Vox, David Hierro le preguntará si considera que ha cumplido con sus votantes, mientras que Francisco Igea, en su despedida, quiere saber “para qué” ha servido esta undécima legislatura que ahora llega a su fin.

El presidente responderá también a una cuestión del portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, centrada en las cuantías de las ayudas para desplazamientos con fines asistenciales que reciben los ciudadanos de la Comunidad, una pregunta elegida expresamente para este último pleno antes de la disolución de las Cortes.

En el turno de control a los consejeros, la viceportavoz socialista Nuria Rubio preguntará a la Junta si ha cumplido “con las leonesas y los leoneses”, mientras que el resto del Grupo Socialista llevará al debate asuntos como la ‘trama eólica’, las ayudas por desplazamientos sanitarios, el supuesto desprecio institucional a Valladolid, la evolución demográfica de Palencia, las inversiones en educación o la atención al pueblo gitano.

Por su parte, Vox centrará sus preguntas en la normativa de control telemático de capturas de los cazadores, la pérdida de población “española autóctona”, el control de la fauna silvestre y el apoyo a la industria del automóvil.

Soria Ya preguntará por los ciclos de Formación Profesional previstos en su provincia, mientras que la UPL lo hará por los compromisos con León, Salamanca y Zamora y por la declaración de la Noche Templaria de Ponferrada como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

Cerrarán la sesión de control Pedro Pascual (Por Ávila), con una pregunta sobre la situación de la sanidad en su provincia; Pablo Fernández (Unidas Podemos), que volverá a cuestionar “para qué sirve” la Junta; y los procuradores no adscritos Ana Rosa Hernando y Javier Teira, con cuestiones relativas a la LOMLOE y a la ley de sanidad animal.

El orden del día incluye además dos interpelaciones del PSOE sobre incendios forestales y regeneración democrática, así como dos mociones: una de Vox en materia fiscal y tributaria y otra socialista sobre el reto demográfico. También se debatirán cuatro proposiciones no de ley, entre ellas una de Vox para reforzar la colaboración entre Sanidad y Policía en el control de la inmigración y otra del PSOE para modificar el decreto de precios públicos en servicios sociales.

El Partido Popular, por su parte, pedirá al Gobierno central la elaboración de un Plan Nacional de Conservación Viaria en un plazo máximo de seis meses y la retirada inmediata del borrador del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, reclamando la recuperación de un clima de “diálogo real y efectivo”.

Como colofón a la legislatura, el pleno aprobará previsiblemente por unanimidad la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura, que ya logró el consenso de todos los grupos en la Comisión de Sanidad la pasada semana. Un acuerdo que simboliza el cierre de una etapa parlamentaria marcada por la confrontación política, las polémicas internas y, finalmente, la mirada puesta en las urnas de marzo.