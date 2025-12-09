Un pleno de las Cortes con aroma electoral: Mañueco defiende su gestión bajo el fuego cruzado de la oposición

El aroma preelectoral ya se percibe en Castilla y León. El pleno de las Cortes de este martes, el penúltimo de la XI Legislatura cuando solo quedan tres meses para las elecciones autonómicas, ha estado marcado por la cercanía de los comicios y los grupos políticos han dejado entrever las armas que utilizarán durante los próximos meses con el objetivo de conquistar la Presidencia de la Junta.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido su gestión y ha asegurado que "ha cumplido" durante la legislatura que llega a su fin bajo el fuego cruzado de la oposición, que ha cargado con dureza contra su Gobierno. Mañueco, además, ha arremetido contra PSOE y Vox por "unirse para entorpecer el progreso de Castilla y León", insistiendo en la idea de la "pinza" entre ambas formaciones que el PP lleva deslizando durante los últimos meses en distintos territorios.

El presidente de la Junta ha contrapuesto ese supuesto "bloqueo" por parte de PSOE y Vox con la "buena gestión" de su Ejecutivo y ha desglosado los datos de indicadores externos que avalan la buena marcha de la Comunidad. Un panorama muy diferente al que ha dibujado la oposición, que ha acusado a Mañueco de "no cumplir" y dedicarse únicamente a "sobrevivir" en el cargo.

"Lo nuestro es cumplir"

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mantenido un duro cara a cara parlamentario con la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que le ha interpelado por sus cumplimientos durante la legislatura. "Podemos presentar un alto grado de cumplimiento de los compromisos y de buena gestión. Cuando uno analiza tanto las cifras como los indicadores externos e independientes avalan los resultados en el ámbito social, económico y de gestión de los servicios públicos", ha asegurado Mañueco.

La portavoz socialista le ha recriminado que sea "un presidente que no cumple". "En seis años tiene en su haber más de 200.000 hectáreas quemadas, ocho fallecidos y no ha protegido ni a nuestro entorno ni a nuestra gente, pero usted dice que cumple. Usted es un presidente que no cumple, que solo sobrevive y en tres meses quien va a sobrevivir será Castilla y León porque usted ya no será presidente", le ha espetado.

Mañueco ha asegurado que, para los socialistas, "todo está mal porque lo suyo es entorpecer y bloquear". "Y si es necesario se unen a Vox, porque a ustedes les rechina que Castilla y León progrese".

El presidente de la Junta ha recordado que la Comunidad es "la primera en educación, la primera en servicios sociales y dependencia y la segunda en Sanidad": "Hemos reducido las listas de espera y tenemos la mayor ratio de médicos de Atención Primaria de toda España y duplicamos la media en alta tecnología e innovación sanitaria, lo nuestro es cumplir", ha señalado.

Y ha reconocido, no obstante, que quedan aspectos pendientes, como la Ley de Violencia de Género, cuyo bloqueo ha achacado a los socialistas. "Les pedí a ustedes que no buscaran excusas y no la bloquearan y encontraron las excusas, la bloquearon y tuvieron de su lado a sus nuevos socios de Vox, es pura hipocresía. Es verdad que en el PSOE no están para dar lecciones de protección a las mujeres, suspenso en feminismo y sobresaliente en cinismo. Castilla y León avanza y no es por ustedes precisamente", ha zanjado.

"No tienen candidato ni equipo"

Mañueco ha mantenido también un tenso envite parlamentario con el portavoz de Vox, David Hierro, que le ha recriminado que no acepte las mismas condiciones que ha aceptado en la Comunidad Valenciana el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. "¿Considera que las medidas defendidas por el presidente Pérez Llorca son adecuadas para los ciudadanos de Castilla y León?", le ha preguntado.

El presidente de la Junta, por su parte, le ha mostrado a Hierro el documento del pacto firmado entre PP y Vox en marzo de 2022 y le ha dicho que esas son las medidas que considera "adecuadas para Castilla y León". "Es un pacto que ustedes rompieron, fueron ustedes, nadie más. Estoy cumpliendo con una buena gestión, con unos datos positivos y cumplimos con Castilla y León", ha insistido.

Hierro le ha pedido que condene "el Pacto Verde Europeo y las imposiciones de Bruselas" y que se comprometa con la lucha "contra la inmigración masiva", al igual que su homólogo valenciano. "Usted ha dicho que pueden llegar los que hagan falta, por qué no dice lo que ha dicho el señor Pérez Llorca en Valencia. Usted es igual que la señora Guardiola en Extremadura y va a seguir por el mismo camino", le ha espetado el portavoz de Vox.

Mañueco le ha recriminado a Hierro que le hable de la Comunidad Valenciana mientras él se refiere a Castilla y León. "En el Gobierno de la Comunidad conocemos muy bien cuales son nuestras necesidades y cual es nuestra tierra y nuestro proyecto. Desde que se fueron del Gobierno nosotros estamos gobernando y estamos a la altura de lo que nos exigen las personas de Castilla y León, porque lo nuestro es cumplir", ha afirmado.

Además, el presidente de la Junta ha acusado a Vox de "compartir estrategia con el PSOE". "No hay más que ver el día a día de las Cortes, no tienen un proyecto para esta tierra, repiten lo que les dictan en Madrid, nosotros tenemos autonomía de gestión y ustedes ni saben ni quieren gestionar, dejaron el trabajo a medias, a la gente tirada y así les va a ir. No tienen candidato, no tienen equipo y tampoco tienen proyecto para Castilla y León, lo suyo no es la responsabilidad", ha zanjado.

"No existen soluciones mágicas"

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha preguntado a Mañueco si, en el futuro, va a fomentar "un debate sereno y serio respecto a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa" pero el presidente de la Junta ha defendido "el modelo que funciona, el de la Constitución y el Estatuto, que tuvo un abrumador respaldo de los ciudadanos".

"Con este modelo tenemos la mejor educación, los mejores servicios sociales, la mejor atención a la dependencia y el segundo sistema sanitario mejor valorado de España, también en la provincia de León. Con este modelo avanzamos para atraer empresas y empleo", ha afirmado.

Además, ha anunciado la aprobación de un plan extraordinario de infraestructuras para las universidades públicas de Castilla y León que va a permitir la construcción de las facultades de Medicina de la Universidad de León y de la Universidad de Burgos e infraestructuras en las de Valladolid y Salamanca. Y ha recriminado a UPL su rechazo a los presupuestos.

"Ustedes votaron en contra a tantas y tantas cosas que se contemplaban en los presupuestos. No existen soluciones mágicas, las cosas se arreglan con ideas y esfuerzo cotidiano y diario", ha afirmado Mañueco.

"Ofende quien puede"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha pedido a Mañueco una valoración de la legislatura en la que ha sido la última pregunta parlamentaria del político leonés en las Cortes después de más de 10 años en la Cámara. "Creo que se ha avanzado mucho en Castilla y León y lamentamos que usted no haya participado en ninguno de los avances", le ha respondido Mañueco.

Fernández ha acusado al Gobierno de la Junta de haber fomentado "el deterioro de lo público, el crecimiento de la desigualdad, la corrupción, la cobardía y las mentiras. "Ha desmantelado los servicios públicos y han desprotegido a las mujeres. Ha conseguido poner de acuerdo a toda la oposición contra sus políticas, deseo que el próximo mes de marzo la ciudadanía por fin vea que otra Castilla y León es posible", ha señalado.

Mañueco ha censurado los "insultos" del procurador de Unidas Podemos pero ha asegurado no guardarle rencor. "Llegó usted aquí hace una década y el único recuerdo que va a dejar es el insulto y la repetición de todas las palabras ofensivas del diccionario. No le guardo rencor, no ofende quien quiere sino quien puede", ha zanjado.