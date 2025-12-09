Mañueco, rotundo en las Cortes sobre la trama eólica: "No tuve ni tengo nada que ver, PSOE y Vox buscan el ruido"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado rotundo este martes durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre el caso de corrupción de la trama eólica. "No tuve ni tengo nada que ver, PSOE y Vox buscan el ruido", ha afirmado, en una comparecencia ante el pleno que fue solicitada por el Grupo Socialista la pasada semana y que salió adelante gracias al apoyo del resto de la oposición.

Mañueco se ha mostrado convencido de la "escasa utilidad" de la comparecencia para los ciudadanos. "El único fin de los grupos políticos promotores, PSOE y Vox, es hacer ruido. Ruido que busca ensombrecer la labor de un Gobierno eficaz con acusaciones sobre hechos que no corresponden a este Gobierno y con los que yo personalmente nada tengo que ver", ha señalado.

Y ha recordado que ya compareció en julio de 2020 en la comisión de investigación que se constituyó en las Cortes sobre esta cuestión. "Ajeno a los hechos, poco o nada pude aportar, al igual que ahora y les repito lo que dije hace cinco años. Soy completamente ajeno a los hechos investigados, total honestidad de mi comportamiento y honorabilidad de mi conducta y mi voluntad de sustentar el Gobierno de Castilla y León sobre principios éticos irreprochables. Esto no ha variado en estos cinco años, nada tuve que ver y nada tengo que ver", ha insistido.

El presidente de la Junta ha insistido en que "se terminó la instrucción judicial, se está celebrando un juicio oral y hay unas personas procesadas". "Ni ustedes ni yo estamos entre ellas. Dejen trabajar a la Justicia y que el peso de la ley caiga sobre aquellas personas que lo merezcan, respeten el Estado de derecho, los procesos judiciales y el honor de las personas", ha señalado.

Críticas de la oposición

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado que Mañueco "siempre estuvo ahí". "Los casos de corrupción florecían a su alrededor y usted no hizo nada. Hace mucho que en corrupción usted y los suyos quedaron retratados", ha afirmado.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha asegurado que Castilla y León "no puede permitirse mirar para otro lado". "La corrupción en cualquier ámbito destruye el territorio, oportunidades y confianza y cuando la confianza se rompe, la democracia se resiente", ha afirmado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que el PP y Mañueco "son la corrupción". "Usted ha comparecido hoy obligado porque lleva años agachando la cabeza", ha afirmado. Fernández ha recordado que la trama eólica es "el mayor caso de corrupción" de la historia de la Comunidad y que el presidente de la Junta era en aquel entonces el secretario general del PP de Castilla y León. "Es el hombre que siempre estuvo allí", ha insistido.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha cargado contra los populares por "no saber que el señor Villanueva ejercía de líder de la trama de altos cargos del PP que se llevó 75 millones de euros en mordidas". "Ustedes no actuaron y permitieron una práctica mafiosa", les ha espetado, asegurando que Mañueco es "corresponsable" de la trama eólica.

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha cargado contra "la corrupción del PP y del PSOE". "No defienden nunca más allá de sus intereses y nunca se preocupan de los ciudadanos de Soria, son parte del problema, no de la solución", ha señalado, recordando que Mañueco "era secretario general del PPCyL, se sentaba en el Consejo de Gobierno y presidía el Comité de Derechos y Garantías a nivel nacional del partido" cuando sucedieron los hechos. "Si no se enteró de nada no debería estar ahí sentado", ha asegurado.