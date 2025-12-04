PSOE y Vox fuerzan la comparecencia de Mañueco sobre la trama eólica y el PP les acusa de buscar "ruido"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá el próximo martes en el pleno de las Cortes autonómicas para dar explicaciones sobre el caso de la trama eólica tras la solicitud del Grupo Socialista en la Mesa de la Cámara de este jueves que ha sido apoyada por todos los grupos de la oposición y que solo ha contado con el rechazo del Grupo Popular. La comparecencia del presidente de la Junta será el primer punto del orden del día del pleno, a partir de las 16:30 horas.

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha denunciado que "una vez más asistimos a la pinza entre PSOE y Vox que unen sus votos para intentar convertir las Cortes en un plató electoral".

"Mientras el PP presenta los indicadores oportunos para convertir a Castilla y León en una de las mejores comunidades autónomas de España, PSOE y Vox solo buscan ruido y polémica y utilizan las Cortes como un escenario de campaña. La trama eólica ya está judicializada, ya está en los juzgados que es donde se tiene que debatir esta situación", ha afirmado, acusando a los socialistas y a los de Santiago Abascal de "buscar un juicio paralelo".

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado que la trama eólica es "la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León" y ha recordado que Mañueco "no era ajeno porque se sentaba en el Consejo de Gobierno". "Ya que no ha dado explicaciones de manera voluntaria y por sí mismo que venga a sede parlamentaria y que dé las explicaciones que tenga que dar", ha afirmado.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha recordado que Mañueco "era el secretario general del PP durante la trama eólica". "A lo mejor nos puede explicar que es lo que pasaba cuando él era secretario general. Quizás nos sorprende diciendo que no conocía a Delgado cuando era viceconsejero igual que el jeta de Sánchez dice que no conocía a Ábalos. Que nos explique qué pasaba en su partido y en la Junta en esa época", ha señalado.

El representante de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha mostrado su apoyo a la comparecencia de Mañueco para dar explicaciones sobre la trama eólica en el próximo pleno, que ha calificado como "un caso de corrupción bastante flagrante que ha afectado a la Comunidad" y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea también ha resaltado su voto favorable a la solicitud de la comparecencia del presidente de la Junta por la trama eólica presentada por el PSOE.

El procurador de Unidas Podemos , Pablo Fernández, ha celebrado que Mañueco vaya a comparecer ante las Cortes por la trama eólica aunque ha señalado que lo hará "a rastras". "Es la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León en la que están implicados varios altos cargos de la Junta cuando Mañueco era secretario general del PPCyL. Altos cargos de la Junta que pedían mordidas a empresarios para adjudicarles parques eólicos por importe de 75 millones de euros", ha denunciado.

Fernández ha afirmado que Mañueco "es directamente responsable" y que "debería asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones". "Vamos a ver qué explicaciones da y qué mentiras y bulos cuenta", ha afirmado. Además, ha anunciado que en el próximo pleno preguntará al presidente de la Junta y le pedirá una valoración de esta legislatura. "Será una pregunta especial para mí porque será la última pregunta que haga a un presidente de la Junta en estos 10 años y medio que llevo en las Cortes", ha zanjado.