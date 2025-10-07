El exdirector del EREN reconoce que Delgado le dio un listado para imponer socios locales en los proyectos

El exdirector de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía (EREN) Ricardo González Mantero ha declarado en una nueva jornada del juicio de la trama eólica que el exviceconsejero Rafael Delgado le entregó un listado con nombres de empresarios locales que debía obligatoriamente introducir en los proyectos de parques eólicos.

Según el testigo, Delgado lo citó en su despacho y le dio ese papel manuscrito. Algunos de los nombres le resultaban desconocidos, pero Delgado le exigió que incluyera esas empresas en los proyectos. Como ya ocurriera en la jornada del lunes, González Mantero ha fijado a Delgado como cabecilla de la supuesta trama.

Una vez más, como ya ocurriera en las diligencias previas, el abogado de Delgado ha intentado incluir el diario de sesiones de las Cortes con las intervenciones del que fuera consejero Tomás Villanueva, algo que el juez ya le ha recordado que no podía ser así. Esto ha provocado que su defensa estuviera muy limitada.

Según ha relatado, el exviceconsejero se presentaba en un despacho al que el aludido se presentó con un "papel manuscrito" con una serie de socios que había que incorporar en los proyectos de parques eólicos. “Me obligó a copiar porque no me dejó conservar el papel. Me pareció raro entonces y luego ya con el tiempo te das cuenta de que algo más había”, ha explicado.

El exdirector ha asegurado que Delgado amenazaba con paralizar los proyectos si los promotores no aceptaban estos “socios locales”. También ha explicado que no existía obligación administrativa ni técnica de incorporar a esas empresas, pero que los proyectos quedaban detenidos salvo que se cediese ante esa exigencia.

Empresas como Nordex, Augusta Wind o IDER, según el testimonio, se vieron afectadas por esta presión. Algunas no consiguieron autorizaciones hasta aceptar a socios locales; otras vendieron parques a precios muy bajos para cumplir con lo requerido.

El testigo sitúa el origen de estas actuaciones en 2005, cuando Delgado empezó a emitir instrucciones para favorecer empresarios locales en el sector eólico.

Entre las maniobras que relató está una reunión con Iberdrola, en la que inicialmente los promotores se negaron, pero tras la salida de Delgado del encuentro aceptaron las condiciones impuestas. También ha mencionado que una empresa local logró una potencia muy alta (500 megavatios) gracias a esas intervenciones.

Como ya apuntó en la jornada del lunes, ha señalado dos etapas en la actividad de Delgado, una primera "más ligera" porque ya había muchos parques avanzados y una segunda, "más activa".

El juicio continúa, y el fiscal anticorrupción reclama 123,5 años de prisión en total para los 13 acusados, y multas por 850 millones de euros. Para Delgado pide la pena máxima: 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros.