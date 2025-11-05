El presidente de Ibereólica señala a Delgado en la adjudicación de parques: "Era el que repartía el bacalao"

Rafael Delgado, ex viceconsejero y ex secretario general de la Consejería de Economía durante el juicio R. Valtero ICAL

La Audiencia Provincial de Valladolid ha vivido este miércoles una nueva y tensa jornada del juicio de la denominada trama eólica, en la que el empresario Gregorio Álvarez Cabreros, presidente y propietario del Grupo Ibereólica Renovables, ha sido el primer testigo en declarar.

Su testimonio, cargado de sinceridad y momentos de visible enfado, ha dibujado un panorama de presiones, exigencias y obstáculos administrativos que, según ha relatado, truncaron el desarrollo de varios de sus proyectos eólicos en Castilla y León.

Álvarez, natural de Zamora, ha explicado ante el tribunal que hasta el año 2003 “todo fue normal” en su actividad empresarial, cuando tramitaba y construía parques eólicos desde la delegación territorial de Zamora.

Sin embargo, a partir de esa fecha, “los proyectos se paralizaron sin razón aparente” y quedaron fuera de la planificación autonómica. “No sé por qué razón nuestros proyectos se vieron sacados de planificación.

La hacía la Consejería de Economía y necesitaba un acto de avocación. Desde entonces, nunca más salieron adelante”, ha lamentado.

El empresario ha asegurado que, al intentar reactivar los proyectos, se encontró con una nueva condición impuesta por el Ente Regional de la Energía (EREN), la necesidad de incorporar socios locales para poder avanzar en la tramitación, algo que ya ha sido denunciado por más empresarios en las diferentes sesiones.

“Me decían que para entrar en evacuación había que tener un socio local. Yo soy zamorano de toda la vida, había construido tres parques y nunca me lo habían pedido. No entendía nada”, ha manifestado con visible indignación.

Según su relato, el propio EREN le sugirió nombres de posibles empresas locales con las que asociarse, entre ellas Collosa y Arranz Encinas, propuestas, dijo, realizadas por Tomás Ciria y Ricardo Mantero.

Álvarez ha reconocido haber mantenido reuniones con el presidente de Collosa, Patricio Llorente, aunque no llegó a ningún acuerdo “porque no necesitaba ningún socio local”. “Si tenías socio local pasabas el primero de la lista; si no, eras el último. Y por eso me quedé sin ningún parque”, ha sentenciado.

Durante su testimonio, el presidente de Ibereólica ha señalado directamente al ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado, principal acusado en la causa, como la persona que “repartía el bacalao” en la adjudicación de proyectos.

Eso sí, “nunca tuve relación con él, pero me constaba que tenía un cargo muy relevante y era quien hablaba con la gente. Desde la Consejería de Tomás Villanueva se decía que era necesario tener un socio local, y a mí me daba grima porque más zamorano que yo no hay nadie”, ha insistido.

“Se me forzó a meter socios locales. Lo pasé muy mal. Tuve que buscarme las habichuelas en Chile, donde por suerte los proyectos salieron bien, pero pudo salir mal”, añadió para recordar que había comprado varios aerogeneradores pensando que no habría problema en seguir con sus proyectos.

Pedro Ballvé

Tras Álvarez, declaró también Pedro José Ballvé Lantero, entonces presidente de Campofrío y socio de Álvarez en un proyecto de energía termosolar a través de la empresa Ibereólica Solar.

Ballvé confirmó que intercedió en favor de su socio ante el entonces consejero Tomás Villanueva. “Gregorio me comentó que tenía varios proyectos parados y me pidió si podía ayudar. Tenía relación con distintos consejeros y le mandé una carta a Villanueva en el primer semestre de 2008 para interesarme por la situación”, explicó Ballvé, quien añadió que aquella gestión “no tuvo ningún resultado”, ya que “las tramitaciones no se pudieron reactivar”.

El empresario burgalés también negó cualquier relación con Rafael Delgado.

En la sesión de hoy también ha declarado Teodoro Monzón Arribas, responsable en aquella época de Gamesa, quien ha comparecido para responder a las preguntas del fiscal y las defensas sobre el papel de la empresa en los procesos de adjudicación y desarrollo de los parques eólicos.

Monzón ha confirmado que tuvo una reunión en una comida en un restaurante con Delgado.