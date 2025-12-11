Mañueco ensalza la labor de los periodistas como “garantes de la verdad” al servicio de las personas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto de entrega de la XXXIX edición de los Premios de Periodismo ‘Francisco de Cossío’. Miriam Chacón / ICAL .

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado hoy la XXXIX edición de los Premios de Periodismo Francisco de Cossío, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con un periodismo riguroso y veraz al servicio de la sociedad, a la vez que ha destacado el trabajo que realizan los profesionales de la comunicación, cuya labor es más necesaria que nunca.

Fernández Mañueco ha subrayado que el periodismo continúa siendo un elemento esencial para la democracia y la libertad, ya que analiza la realidad con honestidad, la juzga con rigor y aborda los asuntos que realmente afectan a las personas.

Además, ha incidido en que es el instrumento más eficaz para garantizar que la sociedad pueda conocer, discernir y decidir.

Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo autonómico ha tenido un recuerdo para los periodistas que han fallecido este año, con mención especial a José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León y miembro del jurado de los premios, cuya aportación y trayectoria ha agradecido públicamente.

Fernández Mañueco ha felicitado a los galardonados de esta edición, a los que ha agradecido que ejerzan el periodismo con profesionalidad y compromiso con la verdad y su labor al dar voz a las personas de Castilla y León.

Galardonados en esta edición

Los Premios de Periodismo `Francisco de Cossío´ en esta XXXIX edición han recaído en:

Lucía Méndez, Premio Cossío a la Mejor Trayectoria Profesional concedido por su extensa carrera, su capacidad de análisis y su vínculo permanente con Palacios de Sanabria.

En la modalidad de Periodismo Digital, José Ángel Gallego, de Tribuna Valladolid, por su serie Telerural, un trabajo centrado en las personas del medio rural, con crónicas que transmiten cercanía y compromiso.

El Premio Cossío en Prensa ha sido otorgado a Alicia Calvo por sus reportajes sobre salud mental, publicados en El Mundo de Castilla y León, que aportan sensibilidad, empatía y una mirada necesaria sobre una realidad frecuentemente silenciada.

En la modalidad de Radio, el galardón ha correspondido a Raúl Rodríguez, por su programa “Más de uno Castilla y León desde Valencia. Cómo están los castellanos y leoneses allí tras la DANA”, emitido en Onda Cero, por acercar la -la experiencia de los castellanos y leoneses afectados por una gran tragedia nacional.

El Premio Cossío en Fotografía ha sido para César Julio Manso Arroyo, reconocido por su imagen “Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora”, en la que capta con especial sensibilidad la devoción y la solemnidad de esta celebración.

En la modalidad de Televisión, el premio ha sido otorgado a Mónica Murciego por su documental “Matar a la presidenta”, emitido en RTVCyL, un trabajo que recuerda un crimen que marcó a la Comunidad, tratado con profesionalidad y respeto.

El accésit en la modalidad de Radio ha recaído en la Cadena SER de Valladolid por la serie de programas titulada “Historias de la radio”, de Carlos Flores y Martín Luna.

El accésit en la modalidad de Televisión ha correspondido a Juan Francisco Martín Fresneda, de CyLTV, por el capítulo 5 de la serie “Vivir en Guerra”

El accésit en la modalidad de Periodismo digital ha recaído en la redacción de Diario de León por su trabajo multimedia “Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León”