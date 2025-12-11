Dimite el senador Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, tras otra denuncia de acoso en el partido

Javier Izquierdo, el socialista senador por Valladolid y secretario de Estudios y Programas del PSOE, ha comunicado este jueves a su partido que deja su acta en la Cámara Alta y su cargo en la Ejecutiva Federal del partido para “afrontar otras tareas profesionales y personales". Además, se mostró "seguro de que habrá quien lo haga mejor”.

Este jueves 11 de diciembre, a las 21.30 horas, Javier Izquierdo hizo pública su decisión a través de un mensaje en X. Se ha mostrado “siempre agradecido”, tras ocupar durante años cargos públicos y orgánicos en el PSOE. De hecho, fue uno de los dirigentes de Castilla y León que apoyó al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez. en su vuelta al PSOE entre 2016 y 2017, lo que le llevó a formar parte de la dirección federal.

En 2023, el PSOE de Valladolid no lo colocó como número uno al Senado, sino que optó por la entonces senadora Sara Galván, dirigente socialista de Medina de Rioseco. Aquella lista enviada por la Ejecutiva de Óscar Puente y ratificada por el PSOE de Castilla y León fue modificada por Ferraz, que impuso a Javier Izquierdo como cabeza de lista, lo que algunos atribuyen a su cercanía al anterior secretario de Organización, Santos Cerdán.

Además, Izquierdo fue uno de los que trató de frenar las primarias que convocó el anterior secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, en un Comité Autonómico celebrado en octubre de 2024. En esa reunión tomó la palabra como dirigente federal, para en nombre de Pedro Sánchez, tratar de convencer a sus compañeros que no podían iniciar el procedimiento orgánico hasta la celebración del Congreso Federal.

Precisamente en esa cita, que acogió Sevilla hace un año, Javier Izquierdo fue reelegido como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Tras la caída de Santos Cerdán, por su entrada en prisión, se mantuvo en el puente de mando del partido. Medio año después, sin embargo, se produce su salida.

18 años de trayectoria en la Comunidad

Javier Izquierdo, vinculado al PSOE vallisoletano, nació en Mieres (Asturias) el 17 de febrero de 1970. Arquitecto por la Universidad de Valladolid, es especialista en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia. También es funcionario del Cuerpo Facultativo Superior (arquitectos) de la Administración de Castilla y León.

En el ámbito político fue director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno del Principado de Asturias de 2003 a 2007. También fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid de 2007 a 2015 y portavoz del Grupo Municipal Socialista y procurador en las Cortes de 2015 a 2018.

Además, Izquierdo fue también diputado por Valladolid en el Congreso de la XII a la XIV legislaturas hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Castilla y León en febrero de 2020, cargo que dejó en 2021 para asumir una responsabilidad orgánica en el PSOE.

También fue secretario general del PSOE de Valladolid entre 2012 y 2017. Ese año, en el 39 Congreso Federal, fue elegido secretario Ejecutivo de Formación del PSOE y en 2021, en 40 Congreso Federal, fue nombrado secretario de Estratega y Acción Electoral.

En la actualidad, era senador por Valladolid, miembro titular de la Diputación permanente de la Cámara Alta, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la Comisión de Investigación sobre la Gestión del presidente del centro de investigaciones sociológicas (CIS); viceportavoz en la Comisión de Interior y vocal en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y en la Comisión Mixta para la Unión Europea.