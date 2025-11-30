Castilla y León impulsa su presencia en Alemania para fomentar las exportaciones y la captación de inversiones

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una imagen de archivo Miriam Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, inicia este lunes en Munich una visita económica y comercial con distintas entidades públicas y privadas del Estado Federal de Baviera, uno de los 'lander' con mayor dinamismo económico de Alemania.

Esta visita institucional cuenta también con la presencia del viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y responsables del área de internacionalización y captación de inversiones del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

La agenda de la visita está dividida en dos jornadas. La primera que se desarrollará mañana lunes se centra en encuentros de trabajo con dos ministerios del Estado Federal de Baviera (equivalentes a las consejerías de la Comunidad), y organismos económicos y empresariales alemanes.

El consejero de Economía y Hacienda mantendrá una reunión de trabajo con el ministro para Asuntos Europeos e Internacional de Baviera, y con el Ministerio Bávaro de Economía, Desarrollo Regional y Energía. Asimismo, esta misión institucional prevé encuentros con la Asociación Empresarial de Baviera; el Consejo que coordina las Cámaras de Comercio e Industria del Estado Federal; y el Consejo Económico de Baviera - Asociación Bávara para el fomento de la economía y apoyo a los empresarios.

Además, mantendrá reuniones de trabajo con distintas empresas para la presentación de Castilla y León como socio estratégico y la captación de inversiones.