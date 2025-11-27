El rechazo de la oposición a los decretos de la Junta impedirá la creación del grupo B y la condición de bombero forestal

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

El rechazo de la oposición a los dos decretos sobre incendios de la Junta de Castilla y León en el pleno de las Cortes autonómicas de este miércoles impedirá la creación del grupo B y la condición de bombero forestal. Así lo ha anunciado este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que ha recriminado a las formaciones opositoras que hayan primado el "criterio electoral" a la hora de tumbar las dos medidas.

"El escenario próximo de elecciones ha tenido más importancia en la decisión de los partidos de la oposición que el propio análisis de los presupuestos y de los decretos. Hemos presentado el presupuesto más inversor de la historia, con actuaciones muy relevantes que benefician a las personas, y dos decretos leyes que incorporan aquellas demandas que se nos venían realizando y la idea era ponerlas en práctica y desgraciadamente han sido rechazadas", ha lamentado Carriedo.

El portavoz de la Junta ha detallado las consecuencias de ese rechazo de la oposición a los dos decretos y ha hecho hincapié en que aquellas cuestiones cuya regulación exige una norma con rango de Ley "no se van a poder llevar a cabo". En concreto, la creación del grupo B y la condición de bombero forestal con consecuencias en el complemento específico.

"Las consecuencias se hubieran notado en salario base, trienios, pagas extraordinarias y complemento de destino. El resto de actuaciones exigen otra tramitación administrativa que supone más tiempo y dilación a la hora de aprobarlo", ha afirmado, asegurando que el Gobierno autonómico trabajará para asegurar "que el operativo funcione todo el año" y "que sea público y con medios reforzados, con nuevos instrumentos y maquinaria".

"Ha imperado el criterio electoral"

"Es lo que asumió el presidente de la Junta y que intentaremos desarrollar. Estas actuaciones que hubieran podido hacerse en un ritmo mayor buscaremos la fórmula más adecuada", ha asegurado, señalando que tenían "una necesidad de urgencia de llevar a cabo este tipo de actuaciones".

"El Parlamento ha decidido que no era urgente y creemos sinceramente que ha imperado el criterio electoral, política y de partido por encima del análisis detallado de lo que queríamos hacer. Nosotros seguimos pensando que es bueno disponer de un operativo público y todo el año pero el Parlamento ha decidido que no y seguiremos trabajando para ello. Nuestra misión tiene que ser llevar a cabo estas actuaciones en la medida de nuestras posibilidades", ha insistido.

Carriedo ha considerado que "hubiera sido bueno crear el grupo B y establecer la condición de bombero forestal". "Ayer se rechazó por el Parlamento esta posibilidad, que nos facilitaba algunos desarrollos de forma más ágil, y ahora hay que hacerlo por otros mecanismos. Lo que exige rango de ley no lo podremos hacer pero aquello que no exige rango de ley tardaremos más tiempo pero intentaremos que se pueda llevar a cabo", ha señalado.

Y ha lanzado un dardo a los grupos de la oposición por su rechazo a ambos decretos. "Esto lo sabían los que votaron ayer y cada uno tiene que asumir su responsabilidad", ha zanjado el portavoz del Gobierno autonómico.