La Junta pide "diálogo" al PSOE para aprobar la nueva Ley de Violencia de Género: "Nuestra propuesta es menos excluyente"

El director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, y el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido este jueves "diálogo" al PSOE para aprobar la nueva Ley de Violencia de Género y ha recriminado a los socialistas que hayan amenazado con votar en contra de la norma si no se incluyen "sus más de 100 enmiendas".

Además, ha justificado el rechazo del Gobierno autonómico a la propuesta socialista de que los premios contra la violencia machista lleven el nombre de la exconcejal de Ponferrada Nevenka Fernández al considerar que "deben dedicarse a todas las víctimas". "Nuestra propuesta es menos excluyente", ha asegurado.

Carriedo ha recordado que el PSOE "dijo que votaría que no a la Ley contra la Violencia de Género si no se incluyen sus más de 100 enmiendas" y que "PSOE y Vox han reducido el periodo para este trámite porque han adelantado la fecha del último pleno".

"Yo les animo al diálogo y al acuerdo y a apoyar este proyecto de ley. Creo que tenemos que pensar en todas las víctimas de la violencia de género y nuestra visión es mucho más amplia y menos excluyente que la que figura en la propuesta del PSOE", ha insistido.

Sobre la propuesta de los socialistas de dedicar los premios contra la violencia machista a Nevenka Fernández, el portavoz de la Junta ha apuntado que "ha habido muchas personas que han sido víctimas de violencia de género" y ha apostado por dedicar estos galardones "a todas las víctimas".

"Tiene que ser en su memoria, en las que lo pueden estar sufriendo a día de hoy y reforzar los mecanismos. Nosotros lo que buscamos es diálogo, acuerdo y consenso, ser lo más integradores posibles y pensar en todas las víctimas. No sé porque no pensamos en las víctimas con carácter global y una persona tiene que ser más referente que otra", ha señalado.

Restricciones al ganado

La Junta de Castilla y León prorrogará la prohibición de la celebración de ferias y mercados de ganado bovino hasta el próximo 2 de enero, pero flexibilizará las medidas, permitiendo estos eventos si son de otras especies. Carriedo ha anunciado que este viernes, 28 de noviembre, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la ampliación de estas medidas de prevención y protección. "Hay una flexibilización, que es que a partir del lunes se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie salvo el bovino", ha afirmado.

Senda de estabilidad y elecciones

Preguntado por el rechazo de PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados a la senda de estabilidad del Gobierno de España, el portavoz de la Junta ha asegurado que "cada cual tiene que dar explicaciones de su voto". "Nosotros nos reunimos con todos los grupos, todo el mundo pudo opinar y cada cual tendrá que dar explicaciones de lo que ha hecho si a nivel nacional se ha hecho lo mismo o no", ha afirmado.

Y no ha concretado la fecha de las elecciones autonómicas de marzo de 2026, que podrían celebrarse tanto el día 1 como el 15 de ese mes. "El presidente ya ha anunciado de agotar la legislatura y que los ciudadanos puedan elegir al final de la misma. El presidente no nos ha anticipado la fecha", se ha limitado a asegurar.

Recomendación de mascarillas

De cara al invierno, Carriedo ha asegurado que la recomendación del uso de la mascarilla "es suficiente" y que no será necesaria su obligatoriedad. "Pero pedimos la máxima colaboración ciudadana en este ámbito", ha añadido.

Y ha recordado que se espera que este año la incidencia de la gripe tenga "un impacto mayor" que otros ejercicios. "Pedimos a los ciudadanos la máxima colaboración para que se generalice este uso, nuestra idea es que quede en el ámbito de la recomendación, que nos parece suficiente y es lo que tenemos previsto en el futuro más inmediato", ha zanjado.