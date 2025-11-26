El PPCyL reafirma su compromiso contra la violencia de género y acusa al PSOE de intentar "manipular" el debate

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de las Cortes de este miércoles Leticia Pérez ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha reafirmado en el pleno de este miércoles su compromiso con la erradicación de la violencia de género y ha denunciado, con su voto en contra a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE, que el contenido, el enfoque y la redacción de la propuesta estaban diseñados únicamente para generar confrontación política, no para mejorar la lucha contra la violencia de género.

"Lejos de lo que intenta insinuar el Partido Socialista, el rechazo del Grupo Popular no responde en ningún caso a desacuerdo con el objetivo de erradicar la violencia machista, sino a la imposibilidad de asumir una propuesta cargada de ideología, manipulación y búsqueda de rédito partidista", han denunciado los populares.

La iniciativa del PSOE, que ha sido rechazada con los 44 votos en contra de PP y Vox, exigía a la Junta que "ratifique su compromiso con la erradicación de la violencia machista en todas sus expresiones y con la reparación de las víctimas, implementar sin excusas ni recortes el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género y reforzar el compromiso con el movimiento feminista y con la defensa activa de los derechos de las mujeres manteniendo una posición vigilante y combativa ante cualquier intento de retroceso o negacionismo de la violencia machista".

También a reconocer anualmente "a quienes con su ejemplo trabajan activamente contra la violencia de género y por la igualdad real", creando los Galardones Nevenka Fernández como símbolo de "resiliencia y de lucha contra la violencia de género".

La procuradora del Grupo Socialista Nuria Rubio ha sido la encargada de presentar la iniciativa y ha subrayado que "la vida y la libertad de las mujeres importan" y que "protegerlas es una obligación de todas las instituciones". "El 25 de noviembre nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo para que ninguna mujer vuelva a ser acosada, violada o humillada y señala a quienes todavía niegan la violencia machista", ha señalado.

Y ha denunciado que en Castilla y León "sabemos lo que implica blanquear discursos que ponen en cuestión la existencia de la violencia machista y lo que significa tener un Gobierno más preocupado en contentar a la extrema derecha que en defender la vida de las mujeres".

"La violencia de género es la expresión más brutal de un sistema patriarcal que sigue alimentándose de situaciones cotidianas. Empieza mucho antes del golpe y la amenaza, empieza en la precariedad y en los techos de cristal que tratamos de romper día a día", ha afirmado.

"Empieza cuando se le pregunta a una mujer qué hizo para provocar la agresión, cuando desde un Gobierno se llama violencia intrafamiliar a la violencia machista o cuando se llama desalmadas a las víctimas", ha añadido Rubio, que ha señalado que combatir la violencia de género requiere entender "que la neutralidad es una forma de complicidad".

El "compromiso" de la Junta

La procuradora popular María Inmaculada Ranedo ha expresado el "compromiso irrenunciable" del Gobierno de la Junta y del PP con la erradicación de la violencia de género. "38 mujeres han sido asesinadas en este año 2025 y por cada una de ellas podríamos decir una palabra: miedo, golpes, abuso... 38 vidas arrancadas y la Junta a cada una de estas palabras responde con recursos, protección y un compromiso firme en contra de la violencia de género", ha destacado.

Y ha lanzado un dardo a los socialistas. "Si me dedicara aquí a relatar ejemplos de machismo, proxenetismo y adicciones que afectan al PSOE no podría hablar de nada más pero no he subido a eso sino a defender que la violencia contra las mujeres es incompatible con la democracia y que no es un fenómeno aislado, es un asunto de Estado", ha señalado.

Ranedo ha subrayado su "compromiso" con la erradicación de la violencia de género. "La Junta garantiza y seguirá garantizando la seguridad, la vida y la libertad de las mujeres, comprometiendo todos los recursos necesarios. Hubo una oportunidad hace unos días, en los presupuestos se incrementaban un 44% las partidas en esta materia", ha afirmado.

Además, ha asegurado que la Junta "siempre ha implementado todas las acciones del Pacto de Estado" y que "así va a seguir siendo" y que "tanto el Grupo Popular como la Junta mantienen una actitud vigilante y de no retroceso en la lucha contra la violencia de género". "Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la lucha contra la violencia de género, el compromiso de la Junta es un trabajo diario, sostenido y dotado de presupuesto", ha zanjado.

Apoyos a la iniciativa

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha subrayado la necesidad de sacar adelante la nueva Ley contra la Violencia de Género. Además, se ha preguntado si el PP va a pactar una Ley que vaya más allá "o si va a navegar en el escenario preelectoral intentando separarse mucho de unos y poco de otros con Vox echándole el aliento en la nuca".

"Lo importante es que hagamos cosas útiles y que evitemos en lo posible el cálculo. El PP tendrá que decidir esta semana si le preocupa más lo que van a hacer los votantes de Vox o la protección de las mujeres", ha afirmado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha mostrado su apoyo a la PNL del PSOE y ha denunciado que el PP, si necesita los votos de Vox para seguir gobernando, "olvidará la lucha contra la violencia machista y se arrodillará ante los que la niegan". "Ese es el discurso absolutamente hipócrita del PP, que los 25 de noviembre dicen que luchan contra la violencia machista y luego pactan con aquellos que la niegan", ha señalado.

La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, que también ha anticipado el voto favorable de su formación a la iniciativa de los socialistas, ha denunciado que el PP "durante unos años prefirió los sillones a acometer lo que de verdad sucede en la sociedad" y que "hablase de violencia intrafamiliar" cuando gobernaba con Vox. "Nos alegramos de que la Ley pueda salir porque es necesario visibilizar lo que está sucediendo en la sociedad", ha señalado.

Vox denuncia la "estafa"

La procuradora de Vox, Susana Suárez, ha asegurado que el "relato feminista del 25-N" es "un peligro para las mujeres". "Su Ley del 'solo sí es sí' rebajó las penas a miles de violadores y dejó en la calle a cientos de ellos. Son un peligro, y aquí meto al PP también, porque están llenando nuestras calles de inseguridad con sus políticas de puertas abiertas, importando culturas que nos consideran un ser inferior y que denigran a las mujeres por el mero hecho de ser mujer, que nos quieren tapadas de arriba a abajo con trapos de tela negra y que practican la ablación", ha afirmado.

Suárez ha señalado que a populares y socialistas "no les interesan todas las mujeres violadas por manadas de magrebíes y de criminales que entran ilegalmente en España". "¿Eso no es violencia machista y heteropatriarcal? El PP y el PSOE hacen el paripé tirándose los trastos pero ambos coinciden en el relato, en el lacito morado y en mantener la industria de género. La mujer violada y quemada con un soplete por argelinos no cuenta en sus listas de víctimas de violencia de género", ha apuntado.

La procuradora ha recordado que Vox "jamás ha negado que exista violencia contra la mujer". "Los negacionistas son ustedes que las han dejado desprotegidas a merced de sus agresores. El partido de las prostitutas, de Ábalos y de Tito Berni propone dar más dinero para colocar a los suyos, su relato feminista del 25-N es una estafa, insultan a la inteligencia de las mujeres", ha afirmado.

Y ha asegurado que a PP y PSOE "no les importa el drama de las mujeres maltratadas sino el negocio generado en torno a las víctimas". "Mientras que las mujeres maltratadas no ven ni un céntimo, los beneficiarios son sus chiringuitos de género y los agresores beneficiados por la Ley del solo sí es sí", ha zanjado.