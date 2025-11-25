El PP denuncia que PSOE y Vox se alían en las Cortes de Castilla y León para "evitar trabajar" justo antes de Navidad

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado este martes en un comunicado la "falta de voluntad de trabajo" y la actitud "obstruccionista" de PSOE y VOX, al haberse aliado para "evitar trabajar" los días 22 y 23 de diciembre.

Explican los populares que ambos partidos se han unido para adelantar el pleno previsto el 22 y 23 de diciembre, el último del año, al 9 y 10 de diciembre en las Cortes de Castilla y León.

Así, el último pleno que se celebrará en el hemiciclo será los días 16 y 17 de diciembre, según la agenda facilitada por las Cortes, dejando libres a los procuradores de acudir al órgano legislativo de la Comunidad, hasta el mes de enero de 2026. Por eso, los populares critican que los dos partidos "anteponen sus vacaciones a Castilla y León".

Desde el PP lamentan que esta modificación evidencia que la oposición "sólo se mueve por el interés común de desgastar al PP". Añaden que, si su prioridad fuera trabajar por Castilla y León, no habrían tenido inconveniente en mantener el calendario aprobado.

El GPP incide en que el respeto al calendario aprobado por unanimidad habría facilitado "el desarrollo normal de la agenda institucional cerrada con otras instituciones" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Con esta decisión, las Cortes recuperan las fechas fijadas para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre, que se habían modificado con el inicio de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

Cabe recordar que, la semana pasada, tras aprobarse cuatro enmiendas de la oposición, el texto fue devuelto a la Junta.

El parlamento autonómico celebrará así dos plenos más esta legislatura tras el puente de la Inmaculada y la Constitución y el inicio de las vacaciones de Navidad. A la vuelta, las Cortes podrán decidir si habilitan las primeras semanas de enero, un mes inhábil, para abordar asuntos pendientes antes de la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas previstas para marzo.