Carlos, pastelero de Segovia, sobre ser el roscón de reyes número 1 de Castilla y León: "Una esponjosidad impecable"

Carlos Merino Arranz conquista el título al Mejor Roscón de Reyes de Castilla y León 2025–2026 Cedida

El aroma a azahar, mantequilla y tradición ha inundado las instalaciones del Centro Tecnológico de Cereales (CETECE), donde Carlos Merino Arranz, maestro artesano del Obrador Greña (Navas de Oro, Segovia), se ha proclamado ganador del Concurso al Mejor Roscón de Reyes de Castilla y León 2025–2026.

Su creación, descrita por el jurado como “un equilibrio perfecto en el sabor, una esponjosidad impecable y una presentación capaz de enamorar a primera vista”, se llevó los máximos honores en una edición que ha brillado por el altísimo nivel de sus participantes.

El triunfo le valió un premio de 500 euros, un diploma acreditativo y un fin de semana en Aveiro (Portugal) con visita guiada a las instalaciones de FERNETO, patrocinador principal del certamen.

El segundo premio, dotado con 300 euros y diploma, fue para Álvaro Galicia, de Pastelerías Galicia (Tordesillas, Valladolid), cuyo roscón destacó por su regularidad, su delicado aroma y una cocción especialmente fina.

El tercer puesto, con 200 euros y diploma, recayó en la Confitería El Bombón (Valladolid), representada por Inés Hernández, gracias a una propuesta que conquistó al jurado por su armonía de sabores y su elegante presentación.

En total, doce pasteleros de diferentes provincias de Castilla y León participaron en un concurso que, más allá de la competición, se convirtió en un homenaje al trabajo artesano que define la pastelería tradicional de la región.

La jornada estuvo marcada por un ambiente cercano, en el que los participantes pudieron compartir experiencias, historias personales y técnicas, reforzando el carácter divulgativo y formativo del evento.

El panel evaluador estuvo compuesto por profesionales de referencia en panadería, nutrición, análisis sensorial y comunicación.

Rafael Mesonero, presidente de la Asociación de Panaderos y Confiteros de Valladolid, Gloria Hernández Luis, dietista-nutricionista y creadora de contenido gastronómico., Beatriz Álvarez, periodista de Informativos Cadena SER Palencia, Gonzalo Jiménez Jiménez, comercial de FERNETO y Asunción Alonso, técnico de I+D y responsable de Análisis Sensorial de CETECE.

Su labor consistió en analizar cada roscón atendiendo a parámetros como el aroma, la textura, el alveolado, el sabor, la técnica de elaboración y la presentación final.

El certamen, posible gracias al apoyo y patrocinio de FERNETO, reafirma el compromiso de la empresa con la innovación y la excelencia en el sector panadero y pastelero.