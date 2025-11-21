La venganza del alcalde de Medina sobre “Caín” Caballero por el AVE: le recuerda el refrán del cerdo de San Martín

Dicen que la venganza se toma mejor fría, y esto es lo que ha hecho el alcalde de Medina con el de Vigo.

En esta ocasión, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que entre luz y luz de Navidad ha reclamado públicamente que el Gobierno de España “reponga a Vigo dentro del mapa de conexiones de Alta Velocidad”, argumentando que la ciudad, con un área urbana de aproximadamente 700.000 habitantes, representa “el núcleo de población más importante de España” que sigue sin contar con este servicio.

La declaración fue publicada recientemente en su cuenta de la red social X, generando un intenso debate. Después de hacerse fotos, ahora parece que Óscar Puente no satisface sus necesidades.

Ha comprobado la estrategia de infraestructuras y el desvío por Santiago de Compostela es la única vía de acceso a la meseta. Caballero denunció que "el Gobierno de España presentó el mapa de Alta Velocidad y excluyó a Vigo".

Para el gallego, Transportes cumplía hasta la fecha "religiosa y taxativamente" con los compromisos adquiridos mediante la tramitación de estudios informativos, pero la ausencia de Vigo en el esquema visual relega a la ciudad fuera del 'club' de la alta velocidad.

Pues bien, la reacción no se ha hecho esperar. Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, ha respondido brillantemente al comentario de Caballero en la misma red social con un mensaje cargado de ironía.

“¡Caín Caballero! Soy Guzmán, el alcalde de Medina del Campo. Uno de los pueblos a los que, gracias a ti, el gobierno de Sánchez quitó paradas de AVE. ¿Sabes que el 11 de noviembre fue San Martín? Pues eso!! Recuerda el refrán!!”

👉🏻 Vigo representa al núcleo de población más importante de España, con un área urbana de unas 700.000 personas, que no tiene esta conexión pic.twitter.com/zVgjWU1BhD — Abel Caballero (@abelcaballero) November 19, 2025

El contexto de esta polémica se remonta a hace meses, cuando Abel Caballero ejerció presión sobre Renfe y el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, para acelerar los trayectos del AVE desde Madrid.

La exigencia del alcalde incluyó la eliminación de paradas históricas en Castilla y León, como Sanabria y Medina del Campo, con el argumento de reducir el tiempo de viaje hacia Vigo.

Tanto Renfe como el Ministerio accedieron a la petición, lo que generó un notable perjuicio para las localidades afectadas, que vieron desaparecer sus conexiones de Alta Velocidad.

De momento, Caballero no ha respondido.