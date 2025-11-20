El PP llevará a las Cortes una iniciativa para frenar el incremento del coste del recibo de basuras

El vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, y el viceportavoz, Miguel Ángel García Nieto, durante la Junta de Portavoces de este jueves ICAL

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, ha comparecido esta mañana tras la Junta de Portavoces previa al pleno de la próxima semana y ha anunciado que su grupo presentará una Proposición No de Ley (PNL) para frenar el incremento del coste del recibo de basuras que "está sufriendo toda la ciudadanía de Castilla y León como consecuencia directa de la Ley de Residuos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Gavilanes ha explicado que "se ha impuesto a los ayuntamientos la obligación de repercutir el 100% del coste del tratamiento de residuos urbanos en la tasa de basuras", lo que supone "romper con la autonomía local reconocida en la Constitución" y eliminar la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales o tarifas propias para familias, negocios o colectivos vulnerables.

"No es una decisión de Europa, como quiere hacer creer el Gobierno, sino una imposición de Sánchez", ha afirmado, recordando que "la Comisión Europea ha señalado que los Estados miembros pueden elegir el modelo de financiación sin obligar a la repercusión íntegra en los recibos".

El Grupo Popular pedirá, mediante esta iniciativa parlamentaria, que se elimine la obligatoriedad de la tasa impuesta por la Ley 7/2022, que se reforme la ley para devolver autonomía municipal, que no se utilice a los ayuntamientos como "recaudadores forzosos de nuevas cargas fiscales" y que se frene la "subida sistemática de impuestos del Gobierno central", que ya suma "más de 60 incrementos tributarios, frente a las 34 bajadas aprobadas en Castilla y León en esta legislatura".

"Defendemos que las familias no paguen más y que los servicios esenciales no se conviertan en otra herramienta recaudatoria del Gobierno de Sánchez", ha señalado Gavilanes. El portavoz ha marcado, además, la diferencia entre dos modelos. "El modelo del PSOE es el de imponer, subir impuestos y recentralizar decisiones. El modelo del PP siempre será el de libertad, autonomía municipal y protección económica a los ciudadanos", ha afirmado, confiando en que la PNL obtenga el apoyo de los grupos de las Cortes.

Ley de Tasas Veterinarias

Además de la PNL sobre el "tarifazo" de basuras, el Grupo Popular llevará al próximo pleno una iniciativa legislativa por lectura única: la prórroga hasta 2027 de la bonificación del 95% de las tasas veterinarias. Según Gavilanes, el objetivo es "aliviar los costes que soportan los ganaderos, que tanto están sufriendo" y continuar una política que "ya ha demostrado resultados".

La Ley incluye tres ejes: la prórroga del 95% de bonificación en tasas veterinarias, la exención total de tasas de caza y pesca, cuyo impulso "ha duplicado el número de licencias y dinamiza la actividad en el mundo rural", y la exención de tasas por certificados de profesionalidad, para facilitar la empleabilidad, acreditación y acceso a formación. "Nuestra política fiscal no es un eslogan, son hechos: menos carga, más actividad y más empleo", ha zanjado el portavoz popular.