Mañueco marca al PPCyL la "obligación de ofrecer algo distinto": "Los presupuestos son el primer paso hacia la meta"

El presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco clausura la Junta Directiva del Partido Popular de León, acompañado por el presidente de la gestora en la provincia, Juan Carlos Suárez Quiñones Campillo Ical

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Alfonso Fernández Mañueco, ha marcado a su partido la "obligación de ofrecer algo distinto" frente a "otros que están solo en el ruido". Y para ello, cree que los presupuestos presentados por la Junta son el "primer paso real hacia la meta".

Una meta que, según persigue el proyecto del PPCyL que Mañueco está presentando a las militancias de las nueve provincias, es la de convertir Castilla y León en una de las "tres mejores comunidades autónomas de España para vivir". Así lo ha trasladado a los militantes de León durante la clausura de la Junta Directiva del partido a nivel provincial.

Mañueco, que ha estado acompañado del presidente de la gestora del PP de León y consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha resaltado que en su partido pueden "presumir y sacar pecho" por la gestión del Gobierno regional.

Y hacerlo frente al "ruido de frases vacías, de gestos sin fondo", en un claro ataque a sus principales rivales de la oposición, PSOE y Vox Castilla y León. Mañueco ha resaltado también la responsabilidad que hay en el PPCyL de "dignificar la esencia de lo que significa gobernar, servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas".

Para ello, ha apuntado que creen en el "trabajo sereno, en el esfuerzo diario, en el resultado que se ve y que se mide". Y de ahí nace uno de sus lemas en esta tournée provincial ante los suyos: "Somos más de nueces que de ruido. Somos de muchas nueces".

Como viene siendo habitual estos días atrás y así ha vuelto a repetir este martes, Mañueco ha sostenido que el bloqueo a los presupuestos responde a un interés del PSOE por "sostener los despropósitos de Sánchez", mientras que el de Vox es el de "atacar al PP".

"Pero los dos tienen el mismo objetivo, torpedear los presupuestos de Castilla y León", ha reiterado un día más. En cualquier caso, el también presidente de la Junta ha incidido en que las inversiones del presupuesto de 2026 para León "aumentan un 25%, con una cifra récord de más de 285 millones de euros".

"Se trata de la provincia con mayor dotación presupuestaria de toda la Comunidad. Destinamos más de uno de cada cinco euros del presupuesto autonómico para inversiones en León", ha defendido el líder 'popular'.

Concretando alguna de estas inversiones, se ha referido a las previstas en el Parque Tecnológico y para diferentes actuaciones en los polígonos industriales de Villadangos, La Robla, Cubillos del Sil, Cistierna, Ponferrada o Villablino.

También para la nueva Unidad de Reanimación del Complejo Asistencial Universitario de León o la Unidad Satélite de Radioterapia del Bierzo. O las contempladas para centros de salud o centros educativos como el instituto Ordoño II, el Eras de Renueva o el "tan ansiado" de Villaquilambre.

A estos se añaden las inversiones para el colegio Trepalio en Trobajo del Camino, el Flores del Sil en Ponferrada o el Maestro Emilio Alonso en Azadinos. Y las inversiones destinadas al Campus del Bierzo o el Conservatorio Profesional de Música de León.

En materia de vivienda, se ha referido a la promoción para el alquiler en León y en Ponferrada, y para venta en El Ejido o La Granja, dentro de la capital, y en municipios como Santa Marina del Rey, Villadangos del Páramo, Mansilla de las Mulas, Hospital de Órbigo, Almanza o Astorga.

Por último, ha incidido en que el presupuesto también recoge inversiones para la transformación y modernización de regadíos, para la ampliación del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, así como para bonificar a los conductores recurrentes de los peajes de autopistas como la AP-71, entre León y Astorga.

Por último, se ha comprometido a estudiar ampliar la bonificación en la A-66, entre León y Asturias, "que ya tiene una".