Castilla y León eleva un 12% el presupuesto de Agricultura hasta los 673 millones, el mayor en 15 años

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, comparece en las Cortes para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, en lo relativo a su departamento. L. Pérez ICAL

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contará en 2026 con el presupuesto más alto de los últimos 15 años.

El proyecto presentado por la consejera, María González Corral, asciende a 673 millones de euros, un 11,9 % más que el año anterior, a los que se suman 925 millones procedentes de la Política Agraria Común (PAC). En conjunto, será el tercer mayor presupuesto de la Junta, solo por detrás de Sanidad y Educación.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, González Corral defendió unas cuentas “que miran al futuro del sector, priorizan su competitividad y dan protagonismo a los jóvenes y al medio rural”.

El sector agrario aporta el 5,8 % del Valor Añadido Bruto de Castilla y León, más del doble de la media nacional (2,5 %). La industria agroalimentaria representa el 36 % del negocio de la industria manufacturera, y junto al sector agrario supera el 10 % del PIB autonómico.

Las exportaciones agroalimentarias han crecido un 64 % entre 2018 y 2024, según datos del INE.

Del total, 509 millones de euros se destinarán a inversión, lo que supone un incremento del 17 %. Entre las principales partidas destacan, 115,3 millones para infraestructuras rurales y regadíos; 103,7 millones para incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, 168,4 millones para industrias agroalimentarias, producción de calidad y la marca Tierra de Sabor.

También ha anunciado 27,2 millones para innovación, digitalización y modernización tecnológica y dotaciones específicas para los nuevos Planes del Ovino-Caprino y Ganadería Extensiva, con 19,5 millones adicionales.

El respaldo a la producción agrícola y ganadera alcanza los 100,7 millones, incluyendo: 18,2 millones para campañas sanitarias y medidas preventivas y 16 millones para el seguro agrario.

Además de ayudas para razas autóctonas (2,7 millones), apicultura (3 millones), cebaderos (3 millones), pequeñas instalaciones (3 millones) y agricultura de precisión (5 millones).

El nuevo Plan del Ovino-Caprino, con una dotación de 10 millones, priorizará el relevo generacional y la digitalización de las explotaciones. Por su parte, el Plan de Ganadería Extensiva, con 9,5 millones, fomentará el pastoreo, la mejora genética y la formación en el sector.

Modernización de regadíos

Uno de los ejes principales del presupuesto es la modernización del campo. En 2026, la Junta actuará sobre 279.750 hectáreas en procesos de concentración parcelaria y 100.000 hectáreas de infraestructuras rurales distribuidas en 29 zonas de todas las provincias.

En materia de regadíos, se invertirán en la modernización de 25.723 hectáreas y la transformación de 1.000 hectáreas en Valderas (León).

Además, se prevé la instalación de energía fotovoltaica en regadíos de Burgos y Palencia, dentro del compromiso autonómico de dotar de energía solar a 92.000 hectáreas.

Más apoyo a los jóvenes y a la mujer rural

El presupuesto refuerza las políticas de relevo generacional con 43,7 millones para modernización de explotaciones (+39 %) y 31,9 millones para incorporación de jóvenes (+18 %). Se destinan también 2,9 millones para ayudas a la sucesión y 1,5 millones para la mujer rural.

La enseñanza agraria dispondrá de 16,9 millones, con 3,7 millones en inversiones en los ocho centros integrados de FP. La investigación y la innovación suman 19,6 millones, con proyectos promovidos por el propio sector.

La Consejería gestionará 925 millones de la PAC, con 807,7 millones en pagos básicos y ecorregímenes, 148 millones en ayudas asociadas y 87,7 millones en medidas agroambientales. Además, se destinarán 2,4 millones a la digitalización y ciberseguridad, con herramientas como el Registro de Explotaciones Agrarias y el Cuaderno de Explotación Digital.

Desde el 16 de octubre, la Junta ha abonado ya 590 millones en anticipos para garantizar la liquidez de agricultores y ganaderos.

“Son unas cuentas comprometidas, eficaces y cercanas al territorio”, subrayó González Corral, quien defendió que el presupuesto “consolida un modelo de desarrollo rural moderno, sostenible y con oportunidades para las nuevas generaciones”.