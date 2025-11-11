Francisco Vázquez denuncia el "chiringuito" de Vox en la Fundación de Castilla y León

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha denunciado este martes el "chiringuito" de Vox en la Fundación de Castilla y León, que se encuentra presidida por el presidente de las Cortes y representante del partido de Santiago Abascal, Carlos Pollán. Vázquez ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X criticando un convenio por la convivencia en el deporte base rubricado entre el propio Pollán y el director general de El Norte de Castilla, Goyo Ezama.

"¿Ahora utilizáis el chiringuito de la Fundación de Castilla y León para lo que os interesa? Tú, como siempre, aplicas la ley del embudo: criterios estrictos para los demás, pero muy laxos para vosotros", ha escrito Vázquez en una publicación dirigida al portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, David Hierro.

La Fundación de Castilla y León, presidida por Pollán, se creó en 2003 con el objetivo inicial de dar un impulso al sentimiento de pertenencia en una comunidad autónoma con grandes dificultades para hacer gala de una identidad propia, ante sus múltiples sensibilidades territoriales. Desde su creación, la entonces conocida como Fundación Villalar se encargó de organizar la fiesta de la Comunidad en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros y mostró su intención de convertir a ese municipio en depositario de los símbolos de la región.

La llegada de Vox a la Presidencia de la Fundación supuso el inicio del control de la misma por parte de un partido que está en contra del Estado de las Autonomías y que la organización de la fiesta de Villalar quedase en manos de una formación que ha asegurado que la celebración está "secuestrada por la izquierda" y que la ha asfixiado económicamente. La Fundación, en cambio, se ha centrado en otro tipo de actividades como la ahora criticada por el secretario autonómico del PP, que ha acusado al partido de utilizarla como su "chiringuito" particular.

Hierro responde

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha respondido a Vázquez en su cuenta personal de la red social X criticando la financiación de la fiesta de Villalar antes de que la Fundación estuviese presidida por su partido.

"Hombre, Paco… No sé si te parece más interesante dedicar 337.000 eurazos de los castellanos y leoneses a pagarle la fiesta al rojerío en Villalar durante años y años para que os tiren piedras o promover un programa contra la violencia en el deporte. Estáis apañaos", ha señalado el portavoz de Vox.