El ‘síndrome de Borgen’ se cumple en Castilla y León: es la Comunidad con menos mujeres en política local, solo un 31%

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Angeles Armisén. ICAL

Castilla y León es la Comunidad Autónoma más extensa de España, pero también la que presenta las mayores brechas de género en su representación política local.

Así lo demuestra el Trabajo Fin de Grado (TFG) del politólogo Serguei Sanz, premiado con Matrícula de Honor, que analiza en profundidad la presencia de mujeres en los ayuntamientos de la Comunidad y su evolución a lo largo de 24 años, entre 1999 y 2023.

Bajo el título La desigualdad de género en los ayuntamientos de Castilla y León, el estudio examina la participación femenina en los plenos municipales, las responsabilidades delegadas y la duración de los mandatos de alcaldesas y alcaldes.

La popular serie danesa ‘Borgen’ inspiró a Nuria Varela, autora de ‘Feminismo para principiantes’, a describir el “síndrome de Borgen” por el cual las mujeres no solo acceden mucho menos a puestos de poder, sino que aguantan mucho menos tiempo en ellos en comparación con sus homólogos masculinos.

Y este es el síndrome que sufre la política autonómica.

Los resultados son contundentes. Un 31% de concejalas frente al 69% de hombres. Castilla y León ocupa el último lugar en España en representación femenina local, por debajo de comunidades como Aragón (36%), Cantabria (35%) o La Rioja (39%).

En el conjunto del país, la media estatal de concejalas en 2024 se sitúa en el 42% (Instituto de las Mujeres, 2024).

El análisis abarca los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León, de los cuales 2.007 tienen menos de 1.000 habitantes, lo que representa el 89% del total.

Sin embargo, esos pequeños municipios solo concentran al 18% de la población regional, mientras que los 240 ayuntamientos con más de 1.000 habitantes reúnen al 82% de la ciudadanía.

En total, los plenos municipales de la comunidad suman 12.448 concejales, de los cuales 3.913 son mujeres y 8.535 hombres. “Las cifras hablan por sí solas: Castilla y León se aleja de la paridad real y consolida un patrón de infrarrepresentación femenina”, sostiene Sanz en sus conclusiones.

El trabajo se ha realizado con fuentes oficiales como el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Política Territorial o el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio segmenta los municipios por tamaño, mostrando cómo el porcentaje de mujeres concejalas aumenta con el número de habitantes: en localidades de menos de 1.000 habitantes, las mujeres representan un 29% de los concejales; entre 1.000 y 3.000 habitantes, el porcentaje asciende al 39%.

Y en los municipios mayores de 3.000, donde ya se aplica el artículo 44 bis de la LOREG (que impone cuotas de género en las candidaturas), la proporción alcanza el 44%.

Pese a este incremento, Sanz advierte que no puede establecerse una causalidad directa entre la ley de igualdad y el aumento de concejalas, sino que se trata de una tendencia histórica de crecimiento sostenido que comenzó en las primeras elecciones democráticas de 1979, cuando apenas el 4% de los concejales eran mujeres.

18 alcaldesas al frente

Castilla y León avanza en representación femenina en la política local poco a poco. En la actualidad, 18 municipios de más de 3.000 habitantes están gobernados por mujeres, según los datos oficiales más recientes aportados por Sanz.

Las alcaldesas representan una diversidad política que abarca desde el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hasta formaciones locales como la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Independientes por Fabero (IPF) o Nuevos Municipios por Toro (N.M.P.T).

Entre las principales ciudades destacan Cristina Ayala (PP), al frente del Ayuntamiento de Burgos, y Miriam Andrés (PSOE), que gobierna en Palencia, ambas en el cargo desde el 17 de junio de 2023.

En la provincia de León, Ana María Fernández (UPL) lidera San Andrés del Rabanedo, uno de los municipios más poblados con alcaldesa en la comunidad, mientras que Silvia María Cao (PSOE) y Irene González (PSOE) encabezan los gobiernos de Bembibre y Cacabelos, respectivamente.

El Partido Popular es la fuerza con mayor número de regidoras, con alcaldesas como María del Mar Díaz en Las Navas del Marqués (Ávila), María José Ortega en Aguilar de Campoo (Palencia), María Concepción Miguélez en Alba de Tormes (Salamanca), Victoria Manjón en Castellanos de Moriscos (Salamanca), Ana Rosa Zamarro en Cantalejo (Segovia), Elisabet Lázaro en La Lastrilla (Segovia).

En Olmedo, tras la dimisión de Alfonso Centeno,Myriam Martín y Beatriz Asensio en Benavente (Zamora), entre otras.

También destacan alcaldesas como María Paz Martínez , de Independientes por Fabero (IPF), que dirige el municipio leonés desde junio de 2023; y María Ángeles Medina , que asumió la alcaldía de Toro (Zamora) el 28 de octubre de 2024 bajo las siglas del partido Nuevos Municipios por Toro (N.M.P.T).

El techo de cristal en las alcaldías

El salto de las concejalías a las alcaldías sigue siendo un obstáculo evidente. Según el estudio, solo el 21% de los alcaldes en Castilla y León son mujeres, frente al 25% de media nacional.

Además, la duración de los mandatos también refleja la desigualdad estructural: las alcaldesas permanecen una media de 19 meses menos en el cargo que sus homólogos masculinos.

En el análisis longitudinal de las 88 principales ciudades de la comunidad, Sanz constata que entre 1999 y 2023 solo el 18% de las alcaldías han estado ocupadas por mujeres, aunque el porcentaje ha crecido lentamente del 11% en 1999 al 22% actual.

“Las mujeres acceden en menor medida a los cargos de liderazgo y, cuando lo hacen, su permanencia en el poder es más corta. Es la materialización empírica del llamado Síndrome de Borgen”, explica el autor.

El concepto, acuñado por la periodista y escritora Nuria Varela, describe un patrón de inclusión y exclusión cíclica en la política: las mujeres logran alcanzar puestos de poder, pero son apartadas o marginadas con el tiempo debido a las estructuras patriarcales y a la falta de redes de apoyo institucional.

Otro de los aspectos que analiza el trabajo es la distribución de áreas de gestión en los ayuntamientos y diputaciones.

A pesar del avance numérico, la división de tareas revela una clara segregación horizontal de género. Las concejalas lideran, mayoritariamente, departamentos vinculados con los cuidados y los servicios sociales: Igualdad (90%), Servicios Sociales (79%), Educación (72%) o Cultura (69%).

Por el contrario, las áreas de poder económico o estructural —Urbanismo, Infraestructuras o Hacienda— siguen dominadas por hombres.

En las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León el panorama es aún más desigual: de los 227 puestos existentes, solo el 27% están ocupados por mujeres, y apenas un 11% de las presidencias son femeninas.

Únicamente la Diputación de Palencia está dirigida por una mujer, en este caso Ángeles Armisén.

“Estos datos muestran que la presencia femenina no siempre equivale a poder real. La igualdad numérica no garantiza la igualdad sustantiva si persisten roles y estructuras que limitan el acceso a los espacios de decisión”, concluye Sanz.

Los partidos y la paridad

El trabajo también compara la representación femenina por formaciones políticas. En los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes, Izquierda Unida (43%) y PSOE (37%) son las organizaciones más próximas a la paridad, mientras que Vox (31%) se sitúa en la parte baja.

En los municipios pequeños, ninguna formación supera el 40%, salvo IU, lo que muestra que las dinámicas locales —más que las políticas nacionales— determinan la inclusión de las mujeres en las listas electorales.

El TFG de Serguei Sanz revela una paradoja profunda en la política local de Castilla y León: aunque el número de concejalas crece y la paridad se aproxima en los municipios grandes, las mujeres siguen ausentes de los centros de decisión y liderazgo político.

El estudio concluye que el acceso de las mujeres a la política local no se traduce en una participación equitativa en el poder, y que la permanencia en los cargos continúa marcada por barreras culturales y estructurales.

Como resume el propio autor: “Las mujeres de Castilla y León llegan cada vez más a la política, pero aún no se quedan. La igualdad formal ha avanzado, pero la igualdad real está lejos de alcanzarse”.