Mañueco ensalza a los alcaldes que "dignifican la labor de gobernar" frente a un tiempo político de "espectáculo y ruido"

La Diputación de Valladolid celebra, con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Valladolid, el Día de la Provincia 2025. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el acto R. Valtero Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto de manifiesto el papel de los alcaldes como "pilares más firmes" y el "alma" de los pueblos de la Comunidad, especialmente en unos tiempos donde la política es "espectáculo y ruido".

Para el máximo representante de Castilla y León, los regidores "dignifican la labor de gobernar" y "siempre" rinden cuentas. Así lo ha resaltado durante la celebración del Día de la Provincia 2025 de Valladolid, que ha tenido lugar en la Casa de las Artes de Laguna de Duero.

Durante su intervención, el presidente ha destacado el desarrollo y dinamismo de la provincia gracias, entre otras cosas, al esfuerzo e implicación de los 225 ayuntamientos y nueve pedanías que integran este territorio, y también, "a la labor del Ejecutivo autonómico".

Ha recordado que Valladolid dispone de una gran riqueza histórica, natural y cultural, y una excelencia enológica, con cinco denominaciones de origen y ha remarcado su potencial en sectores como la agroalimentación y la automoción.

Dos ámbitos que han contribuido a que la Comunidad, durante 2024, haya liderado el crecimiento de las exportaciones y la producción industrial.

Por ello, también ha destacado el compromiso de su Gobierno con el impulso de la actividad económica y la estabilidad de la provincia vallisoletana, mediante distintos proyectos como el Plan Territorial de Fomento de Tierras de Campos y de Medina del Campo, que también beneficia a Olmedo, y las inversiones previstas en los presupuestos para 2026.

Especialmente, aquellas destinadas a ampliar el suelo industrial en el Parque Tecnológico de Boecillo y en los polígonos de Tudela, Medina de Rioseco y Medina del Campo.

Los presupuestos para el próximo año aumentan un 6,2,% las inversiones reales para Valladolid, que alcanzan los 146 millones con el fin de consolidar el desarrollo de la provincia y garantizar la estabilidad.

Por otro lado, el presidente ha recordado algunas medidas del Ejecutivo autonómico que ya están en funcionamiento, como la tarjeta Buscyl que facilita la movilidad gratuita en todas las líneas dependientes de la Junta.

En la provincia de Valladolid ya la utilizan 145.000 personas, que han realizado más de 600.000 desplazamientos sin coste en las 300 rutas interurbanas y metropolitanas.

Finalmente, en materia educativa Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León ofrece educación gratuita de 0 a 16 años, y en vivienda ha destacado que las ayudas al alquiler han beneficiado este año a más de 4.800 hogares vallisoletanos, cubriendo hasta el 75 % de la renta en el caso de jóvenes en el medio rural.