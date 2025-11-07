La Junta destina dos millones de euros a mejorar la accesibilidad de 352 viviendas de Castilla y León: ascensores y rampas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación el Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la rueda de prensa de este viernes Miriam Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de viviendas en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, y que beneficiará a 58 solicitantes para actuaciones en un total de 352 viviendas de la Comunidad.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha presentado esta mañana la resolución, que se publicará el próximo lunes 10 de noviembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La convocatoria, con una dotación inicial de 2.066.688 euros, se resuelve con 1.995.058 euros adjudicados para actuaciones en 352 viviendas, beneficiando a 58 solicitantes en toda la Comunidad.

Las ayudas, que cubren hasta el 50% del coste subvencionable, están destinadas a financiar obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

Del total de beneficiarios, 42 corresponden a comunidades de propietarios, que agrupan 336 viviendas, y 16 a propietarios de viviendas unifamiliares. Además, el 25 % del presupuesto —637.618 euros— se ha reservado para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, dentro del compromiso de la Junta con el medio rural, donde se realizarán 113 intervenciones.

Todas las provincias de Castilla y León cuentan con proyectos subvencionados, garantizando un equilibrio territorial en el reparto de fondos. Valladolid, Burgos y Soria concentran los mayores importes, seguidas de León, Salamanca y Segovia.

El consejero ha destacado que el objetivo de estas ayudas es "la mejora de las viviendas, que tienen por finalidad fomentar la mejora de la accesibilidad, tanto en el ámbito urbano como rural de la Comunidad de Castilla y León, facilitando la financiación para la realización de actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas de tipología residencial colectiva interviniendo en sus elementos comunes, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva".

Asimismo, Suárez-Quiñones ha anunciado que la convocatoria de 2025, ya publicada el pasado 24 de octubre, contará con una dotación de 2.083.536 euros y mantendrá las mismas condiciones y objetivos de fomentar la accesibilidad tanto en entornos urbanos como rurales.

La política de rehabilitación de viviendas se completa con las inversiones realizadas en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyeron a los anteriores Áreas de Regeneración Urbana (ARUS) y estas a las anteriores Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), así como a las ayudas para la rehabilitación para la eficiencia energética.

En el período 2015-2025 estas políticas han permitido la rehabilitación de más de 37.000 viviendas con una inversión pública de más de 330 millones de euros y una inversión inducida de más de 660 millones de euros (dado que las ayudas públicas cubren una parte de la inversión).